프로농구 소노, '부상' 제임스 일시 대체 외국인 선수로 올루조비 영입

▲ 올루페미 올루조비

프로농구 고양 소노가 부상으로 이탈한 스카티 제임스의 일시 대체 외국인 선수로 올루페미 올루조비를 영입했습니다.소노 구단은 지난 3일 경기 중 요추 골절상을 입은 제임스의 공백을 메우기 위해 올루조비의 영입과 선수 등록을 마쳤다고 밝혔습니다.조니 오브라이언트와 제임스가 연이어 허리 부상으로 이탈해 전력 누수를 겪었던 소노는 이로써 6경기 만에 다시 두 명의 외국인 선수 체제로 경기에 나섭니다.신장 206㎝, 체중 117㎏의 체격을 갖춘 올루조비는 내외곽 공격 능력을 겸비한 빅맨으로, 리투아니아, 북마케도니아, 프랑스 무대를 거쳐 2022년부터 타이완, 일본 등 아시아 리그에서 뛰었습니다.특히 타이완 프로농구 P리그에서 뛴 첫 두 시즌 연속 평균 20점 이상을 올렸고, 지난 2025-2026시즌에는 19경기에 나서 평균 17.6점 7.4리바운드에 3점 슛 성공률 39.5%를 기록하며 득점력을 입증했습니다.손창환 소노 감독은 "상대와의 신체적 우위를 활용하면서도 외곽 슈팅으로 공간을 넓혀줄 수 있는 선수"라며 "아시아 리그 경험이 있어 KBL에도 빠르게 적응할 것으로 기대해 최적의 일시 대체 선수라 판단했다"고 영입 배경을 설명했습니다.선수 등록을 마친 올루조비는 곧바로 선수단에 합류해 12일 대구체육관에서 열리는 대구 한국가스공사와 원정 경기에서 KBL 데뷔전을 치를 예정입니다.소노는 현재 5승 9패로 리그 10개 팀 중 9위에 처져있습니다.(사진=소노 재공, 연합뉴스)