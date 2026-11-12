'내 이름은', 바르셀로나 아시안영화제 각본상…우디네·뉴욕 이어 해외 영화제 3관왕

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정지영 감독의 영화 '내 이름은'이 제14회 아시안필름페스티벌 바르셀로나(Asian Film Festival Barcelona 2026)에서 최우수 각본상(Best Screenplay Award)을 공동 수상했다.지난 5월 제28회 우디네 극동영화제 관객상과 7월 제25회 뉴욕아시안영화제(NYAFF) 관객상에 이은 세 번째 해외 영화제 수상이다. 올해 2월 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문에서 월드 프리미어를 가진 이후 유럽과 북미 관객들의 호응에 이어 국제 심사위원단의 작품성 인정까지 이끌어냈다.지난 10월 22일부터 11월 1일까지 열린 제14회 아시안필름페스티벌 바르셀로나에서 '내 이름은'은 공식 경쟁 부문 최우수 각본상을 홍콩 영화 'Someone Like Me'와 공동 수상했다.영화제는 11월 2일 공식 홈페이지를 통해 수상 결과를 발표했다. 심사위원단은 한국의 중요한 역사적 사건인 제주4·3을 진지하고 비판적인 시선으로 조명하고, 복합적이고 정교한 서사 구조로 과거와 현재를 연결한 점을 높이 평가했다. 특히 일부 청년층에 자리 잡을 수 있는 권위주의적·파시즘적 경향에 경고를 던진다는 점을 주요 선정 이유로 꼽았다.앞서 '내 이름은'은 이탈리아에서 열린 제28회 우디네 극동영화제에서도 관객들의 선택을 받았다. 지난 5월 현지 공식 상영 당시 기립박수를 이끌어낸 데 이어 관객 투표로 결정되는 크리스털 멀버리상(Crystal Mulberry Award)을 수상했다. 7월 막을 내린 제25회 뉴욕아시안영화제에서도 관객상을 차지했다. 언어와 문화가 다른 유럽과 북미 관객들이 작품에 직접 투표해 수상의 기쁨을 안겼다는 점에서 의미가 있다.이보다 앞선 2월, 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문에 공식 초청돼 세계 최초로 작품을 공개했다. 이후 우디네와 뉴욕에서 관객상을 받고 바르셀로나에서 각본상까지 수상하면서 국제영화제에서의 성과를 이어가고 있다.'내 이름은'은 1949년 제주에서 벌어진 비극의 기억을 품은 어머니 정순과 18세 소년 영옥이 78년의 시간을 건너 진실과 마주하는 세대공감 미스터리 드라마. 국내 극장 상영을 마친 영화는 IPTV와 VOD 등 다양한 플랫폼에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)