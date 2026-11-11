에이티즈 산, 데뷔 첫 OST 도전…'나인 투 식스' 화려한 OST 라인업 공개

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박민영, 육성재, 고수 주연의 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'가 화려한 OST 가창자 라인업을 공개해 기대를 높인다.11일 SBS는 오는 25일 첫 방송되는 새 수목드라마 '나인 투 식스'의 OST 가창자 라인업을 전격 발표했다. 공개된 라인업에는 육성재를 시작으로 그룹 에이티즈 멤버 산, 크리스토퍼, 유영현, 서노아가 이름을 올렸다.특히 글로벌 무대에서 활약 중인 그룹 에이티즈의 산이 데뷔 이후 처음으로 OST 가창에 나선다. 첫 OST 참여를 통해 선보일 특유의 음색과 음악적 매력에 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.여기에 국내에서 두터운 팬층을 보유한 덴마크 출신 싱어송라이터 크리스토퍼가 가창자로 합류해 라인업의 특별함을 더했다. 또한 주연 배우 육성재가 직접 OST 가창에 참여해 연기뿐만 아니라 목소리로도 작품의 몰입도를 높일 예정이다. 신예 유영현과 서노아 역시 합류해 드라마의 감정선을 더욱 풍성하게 채운다.박민영, 육성재, 고수가 주연을 맡은 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 '온앤오프 워러밸' 로맨스로, 오는 25일 수요일 오후 9시에 첫 방송된다.드라마 첫 방송에 앞서 산이 가창한 OST 'Not Like Lovin' Me'가 오는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 선발매된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)