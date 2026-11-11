'지소연에 부적절 발언' 심판, 출전 정지 3개월

▲ 지소연
여자축구 수원FC 위민의 지소연에게 부적절한 발언을 한 심판이 3개월 출전 정지 징계를 받았습니다.
오늘(11일) 수원FC에 따르면 구단은 지난달 23일 대한축구협회로부터 해당 여성 심판에게 3개월 출전정지 징계가 내려졌다는 통보를 받았습니다.
이 심판은 8월 28일 열린 2026 WK리그 22라운드 수원FC 위민과 서울시청의 경기를 관장하다 지소연을 두고 월경을 의미하는 은어인 '걸스데이'(girl's day)라는 표현을 쓰며 그가 '예민하다'는 취지의 발언을 했습니다.
지소연은 물병을 바닥에 던지는 등 강하게 항의했고, 경고를 받았습니다.
출전 정지 3개월은 경기에서 성희롱성 발언을 한 심판이 받을 수 있는 가장 낮은 수준의 징계입니다.
축구협회 공정위원회 규정을 보면 '성희롱 등의 정도가 약하거나 우발적으로 발생한 경우'에 '3개월 이상 1년 이하의 출전 정지' 또는 '3개월 이상 1년 이하의 자격 정지'의 징계를 줄 수 있습니다.
WK리그 정규리그를 1위로 마친 수원FC는 챔피언결정전 1, 2차전을 오는 15일과 18일에 치릅니다.
이어 21일에는 2026 W코리아컵 결승전에서 대회 초대 우승에 도전합니다.
(사진=연합뉴스)
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