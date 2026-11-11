APEC 중일 회담 무산될 듯…"일본, 홀대받거나 소외될까 우려"

▲ 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리

오는 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석의 공식 회담이 무산된 것으로 보인다고 교도통신이 복수의 중일 관계 소식통을 인용해 11일 보도했습니다.중국 측 소식통은 이 매체에 "주요 참가국 중 일본이 유일하게 시 주석과 회담하지 않는 국가가 될 것"이라고 전했습니다.중국은 다카이치 총리가 지난해 11월 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 한 데 대해 반발하며 일본 측의 공식 대화 요구를 거부해왔고, 일본산 수산물 수입 금지 재개나 희토류 등 전략 물자 수출 통제 같은 '실력 행사'로 압박을 이어가고 있습니다.교도통신은 시 주석이 APEC 정상회의에서 미국·러시아 등 정상을 극진히 대우할 것으로 예상되는 와중에 다카이치 총리는 냉대받을 것으로 보인다고 전망했습니다.일본 당국은 중국 측에 다카이치 총리를 외교적으로 홀대하지 말고 다른 정상들과 동등하게 대우해 달라고 요청하고 있다고 블룸버그통신이 최근 전하기도 했습니다.교도통신은 일본 정부가 막판까지 시 주석과의 회담을 성사하기 위해 노력할 방침이지만, 시 주석과 간단히 악수하거나 짧게 접촉할 기회를 모색하는 것이 현재로서는 현실적이라는 관측이 지배적이라고 해설했습니다.중국 외교부의 이날 반응도 중일 정상회담이 성사되기는 어려울 것이라는 해석에 힘을 싣습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 시 주석이 APEC 정상회의 기간 다카이치 총리와 만날 것인지에 관한 질의에 즉답 없이 "2026년 APEC 주최국 중국은 주최국의 의무를 적극 이행하면서 각국과 함께 'APEC 중국의 해'가 원만한 성공을 거두도록 추진할 용의가 있다"며 "중일 관계에 관해 중국은 이미 여러 차례 입장을 표명했다"고 말했습니다.중국 외교부가 언급한 '여러 차례 표명한 입장'은 다카이치 총리의 타이완 발언 철회를 의미하는 것으로 보입니다.왕이 중국공산당 중앙외사판공실 겸 외교부장은 지난 9월 방중한 이와야 다케시 전 일본 외무상을 만나 중일 관계의 '정상화' 필요성을 언급하면서도 "일본에 시급한 것은 본국 지도자가 타이완 문제에 관해 했던 잘못된 언행을 조속히 시정하는 것"이라는 선결 조건을 제시한 바 있습니다.왕 부장은 당시 '역사 문제에서의 올바른 태도'와 '객관적·이성적인 대중국 인식'도 요구했습니다.APEC을 계기로 중일 관계가 개선될 것이라는 일본 일각의 기대와 달리 양국 관계의 냉각 국면이 장기화할 수 있다는 관측이 제기되는 상황에서 일본 정부는 이번 APEC을 계기로 동맹국인 미국이 중국·러시아와 가까워지는 구도가 형성될 가능성도 경계하고 있습니다.마이니치 신문은 일본 정부가 APEC 정상회의에서 열릴 가능성이 있는 미중러 정상회담과 관련해 미국 측에 우려를 전달했다고 보도했습니다.앞서 8일 도널드 트럼프 대통령은 시 주석 및 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 것으로 예상한다고 말했고 러시아 크렘린궁은 회담 준비가 진행되고 있다고 밝혔습니다.중국 외교부도 지난 4일 관련국과 소통하고 있다고 확인하면서 미중러 정상의 사상 첫 3자회담 성사 여부가 이번 APEC의 최대 관심사 중 하나로 떠오르고 있습니다.일본은 다카이치 총리에 대한 중국 측 냉대가 예상되는 APEC 무대에서 최대의 외교·안보 파트너 미국과 다카이치 정권이 군사적 팽창을 견제하는 중국·러시아 간의 화기애애한 분위기가 연출될 경우 자국의 '소외'가 더욱 부각될 것을 우려하는 것으로 보입니다.일본 정부는 동맹 관계인 미국이 자국 주변에서 군비 강화를 추진하는 중국·러시아와 가까워지는 구도가 될 수 있다는 점을 우려해 미국 측에 회담이 성사될 경우 나올 3국 정상의 메시지를 "걱정하고 있다"고 전달한 것으로 전해졌습니다.이에 미국 측은 "일본의 우려를 충분히 이해하고 있다"고 답한 것으로 알려졌습니다.