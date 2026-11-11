"젠슨 황 연인, 중국 금융인과 오랫동안 연인 관계"…'실제 부부' 보도도

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 앨리스 황이 지난 2024년 타이베이의 한 바에서 나란히 앉아 있다.

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 불륜 상대이며 중국 간첩으로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 금융 기업인과 오랫동안 동업·연인 관계를 유지해온 것으로 전해졌습니다.영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 10일(현지시간) 앨리스 황이 중국에서 주식시장 관련 규정 위반으로 여러 차례 적발된 금융 기업인 캉웨이 허시캐피털(Hexi Capital) 창립자와 거의 10년에 걸쳐 함께 일했다고 보도했습니다.FT에 따르면 앨리스 황과 캉웨이는 중국 금융계에서 영향력 있는 커플로 통했습니다.이들과 사적 친분이 있던 사람 중에서는 두 사람을 부부로 아는 경우도 있었습니다.중국 경제매체 차이신은 복수의 관계자를 인용해 두 사람이 실제 부부라고 보도하기도 했습니다.앨리스 황은 사교적이고 인맥이 넓으며 성공 가도를 달리는 인물로 평가받았으나, 캉웨이는 상대적으로 내성적인 사람으로 여겨졌습니다.앨리스 황은 2000년대 중반 홍콩침례대에서 미디어학 석사과정을 밟은 뒤 금융계에 진출했습니다.2015년에는 캉웨이가 설립한 허시캐피털에 합류했습니다.중국 경제매체 차이신에 따르면 당시 이 회사의 지분 중 약 48.75%는 캉웨이가, 약 25%는 앨리스 황 측이, 약 26.25%는 다른 동업자 주샤오밍(朱曉明)이 각각 보유하고 있었습니다.앨리스 황이 보유한 지분은 캉웨이로부터 넘겨받은 것으로 알려졌습니다.중국 증권감독 당국은 캉웨이가 여러 투자기구를 이용해 기업 지배권을 확보하면서 적절한 공시를 하지 않았다는 이유로 2018년과 2025년에 걸쳐 총 290만 위안(약 5억 8천만 원)의 벌금을 부과했습니다.차이신은 캉웨이가 올해 초 주가조작 혐의로 구금됐다고 보도했으나 FT는 이를 직접 확인하지 못했다고 전했습니다.그러면서 앨리스 황이 현재도 허시캐피털에 재직 중인지는 불분명하다고 전했습니다.앨리스 황은 인공지능(AI)으로 주력 분야를 바꾼 뒤에도 캉웨이와 동업을 계속했습니다.앨리스 황과 동업자들은 2023년 중국 게임회사의 싱가포르 자회사였던 메가스피드를 인수한 뒤 이를 AI 데이터센터 기업으로 전환하려 했습니다.앨리스 황과 캉웨이는 동남아시아의 신규 데이터센터 사업을 위한 투자금 유치에도 함께 나섰습니다.싱가포르에서 활동하면서 앨리스 황은 자신을 소개할 때 영문 성씨 표기를 기존의 표준 중국어식 '황'(Huang) 대신 싱가포르에서 많이 쓰이는 광둥어식 '웡'(Wong)으로 바꾸기도 했습니다.FT에 따르면 두 사람은 상하이 래디슨호텔의 회원제 클럽을 거점으로 잠재적 투자자들과 사업 파트너들을 만나 AI 사업을 벌였습니다.앨리스 황은 싱가포르 당국이 지난해 10월 메가스피드를 수사 중이라는 사실을 공개한 이후 공개석상에 모습을 드러내지 않고 있다고 FT는 전했습니다.당시 싱가포르 당국은 구체적인 혐의 내용을 공개하지 않았으나 중국으로 반도체를 밀반출했다는 의혹과 관련이 있을 것이라는 관측이 제기됐습니다.이런 상황에서 앨리스 황의 실제 나이와 과거 행적을 둘러싼 의문도 확산하고 있습니다.홍콩 성도일보는 11일 중국 온라인에서 앨리스 황의 고등학교 시절 사진으로 추정되는 사진과 과거 상하이에서 촬영된 것으로 주장되는 사진들이 유포되고 있다고 보도했습니다.온라인에 공개된 학급 자료에는 그가 1993년 후난성 샹탄시 장난중학교 고등학교 과정에 입학한 것으로 나타나 1977년생으로 올해 49세라는 주장이 제기됐습니다.이는 기존에 알려진 42세와 차이가 나는 것이지만, 해당 자료와 사진의 진위는 확인되지 않았습니다.또 앨리스 황이 상하이에서 여성 지인들과 함께 찍은 것으로 추정되는 사진이 공개됐으며, 이를 게시한 소셜미디어 계정은 그가 싱가포르로 건너가기 전 중국 본토 증시 상장과 관련된 서류상 회사 사업에 관여했다고 주장했습니다.앨리스 황이 과거 후난위성TV와 중국중앙TV(CCTV)에서 근무했다는 경력 역시 객관적으로 확인되지 않고 있습니다.앞서 미국 뉴욕타임스(NYT)는 미 정보당국이 앨리스 황을 중국 정보기관에 정보를 전달한 인물로 의심하고 있다고 보도했습니다.젠슨 황은 지난 8일 아내에게 불충실했던 사실을 인정했으며, 엔비디아 이사회는 관련 의혹에 대한 내부 조사에 착수했습니다.중국 외교부는 앨리스 황을 둘러싼 간첩 의혹에 대해 근거 없는 중국 비방이라고 반박했습니다.(사진=넷선더 링크트인 게시물 캡처, 연합뉴스)