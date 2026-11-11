인천시, 5개 핵심 철도사업 국가계획 반영 '총력전'

▲ 제5차 국가철도망 구축계획 인천시 건의사업 노선도

인천시는 모레 (13일) 서울 전문건설회관에서 열리는 국토교통부 주최 '제5차 국가철도망 구축계획(2026∼2035) 대국민 의견수렴 행사'에 박찬대 시장이 참석해 5개 핵심 철도사업의 반영을 요청할 계획이라고 밝혔습니다.대상 사업은 수도권 광역급행철도(GTX)-D Y자 노선·GTX-E 노선·대장홍대선 청라 연장·인천발 KTX 인천공항 연장·인천신항선입니다.인천시는 국가철도망 구축계획이 향후 10년간 철도 투자 우선순위를 결정하는 법정 중장기 계획인 만큼 총력전에 나설 방침입니다.박 시장은 지방정부 의견 발표를 통해 인천의 핵심 철도사업들이 수도권이라는 이유로 각종 규제를 받으면서도 교통망과 투자는 서울에 집중되는 불합리한 구조를 바로잡기 위해 필요하다는 점을 강조할 계획입니다.국가철도공단과 국토교통부는 잔여 공사와 시험운행 등으로 인해 올해 말로 예정된 인천발 KTX 개통 시기를 내년으로 미루는 내용의 실시계획 변경을 협의하고 있습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)