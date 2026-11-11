"중 국적 앨리스 황, 타이완 출입 때 홍콩 여권 사용"

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)이 중국 국적자로 알려진 가운데 그가 여러 차례 타이완을 드나들 때 홍콩 여권을 이용한 것으로 확인됐습니다.타이완 당국은 앨리스 황이 홍콩 여권을 이용해 입국한 사실을 사전에 파악하고 있었다고 밝혔으며 당국이 이른바 '간첩 스캔들'이 불거지기 이전에 이미 입국 허가 취소 조치가 이뤄졌다는 현지 보도도 나왔습니다.린훙언 타이완 이민서장은 11일, 앨리스 황이 홍콩 여권을 이용해 입국했을 당시부터 관련 출입국 기록을 파악하고 있었다고 밝혔습니다.린 서장은 "앨리스 황 관련 출입국 기록은 모두 알고 있다"고 말했지만 앨리스 황이 구체적으로 어떤 신분으로 타이완 방문을 신청했는지, 정확한 방문 횟수, 체류 기간 등은 언급하지 않았습니다.류스팡 타이완 내정부장(내무부 장관)은 이날 입법원(국회 격) 질의에서 앨리스 황이 중국 간첩이라는 사실을 사전에 알았다면 입국을 허용하지 않았을 것이라고 말했습니다.이는 앨리스 황이 2024년 6월과 2025년 5월 타이완을 방문한 사실이 외신 보도를 통해 알려졌습니다.류 부장은 이어 향후 사전 심사와 입국 후 방문 조사, 사후 처분 체계 등을 재검토하겠다면서 "황 씨의 입국 허가는 이미 취소됐으며 앞으로는 타이완에 올 수 없을 것"이라고 말했습니다.앨리스 황의 입국 취소는 이번 스캔들이 불거지기 한참 전에 이뤄졌다고 사안을 잘 아는 소식통을 인용해 전했습니다.앨리스 황이 입국할 때마다 매번 젠슨 황이 동행했던 것은 아니며 타이완 입국 횟수는 한 자릿수라고 소식통은 밝혔습니다.체류 기간도 짧았다고 합니다.현재 타이완 국가안보 당국은 앨리스 황을 둘러싼 의혹에 대해 조사 중입니다.앞서 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 2024년 미국 정부의 권고에 따라 타이완 당국이 앨리스 황의 타이완 방문 기간 동선을 감시하기 시작했다고 소식통들을 인용해 보도하기도 했습니다.이번 논란으로 타이완에서는 홍콩 여권 소지자가 중국 본토 여권 소지자보다 상대적으로 쉽게 타이완을 방문할 수 있어 입국 심사 과정에 허점이 있는 것 아니냐는 지적이 나왔습니다.린 서장에 따르면 올해 1∼9월 중국 본토인의 타이완 방문은 연인원 41만 명에 달했습니다.2022년 3월부터 올해 9월까지 상용 비자로 타이완을 방문한 중국 본토인은 연인원 총 6만여 명으로 집계됐습니다.