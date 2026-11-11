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[D리포트] 10년 파헤친 공산성의 비밀…백제 왕궁 실체 최초 확인

홍승연 기자
작성 2026.11.11 16:59 수정 2026.11.11 17:06 조회수
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금강이 내려다보이는 유네스코 세계유산, 공주 공산성입니다.

왕궁 출입을 통제하던 거대한 정문, '문궐' 터가 웅장한 모습을 드러냈습니다.

너비 10미터의 대로 양옆으로 육중한 토반을 층층이 다져 올린 흔적이 선명합니다.

제가 서 있는 이곳이 바로 공산성의 '문궐 터'입니다.

길을 따라 양 옆에 11m에 달하는 토반이 대칭으로 서 있던 구조인데요.

국내 고대 유적에서 이런 왕궁 정문 구조가 확인된 건 이번이 처음입니다.

거대한 출입문을 통과하면 널찍한 평지가 나오는데, 10년의 발굴 끝에 이곳에선 베일에 싸여있던 웅진기 백제 왕궁의 전체적인 공간 구조가 확인됐습니다.

수십 미터 길이의 복도식 건물과 대형 건물터, 연못 터 등 공간을 세밀하게 나눈 흔적이 잇따라 드러났습니다.

백제 전체 역사상 '왕궁터'의 실체가 확인된 건 이번이 처음입니다.

[서정석/국립공주대학교 박물관장 : 백제의 도읍지가 한성·웅진·사비에 있지만 실질적으로 왕궁터 가 찾아진 곳은 없습니다. 백제에서 처음으로 왕궁터로 볼 수 있는 건물지가 찾아졌다는 점에서 의미가 있고 이것이 또 앞으로 한성이나 사비에서 왕궁터를 찾는 데 큰 기준이 되지 않을까….]

건물지가 찾아졌다는 점에서 의미가 있고 이것이 또 앞으로 한성이나 사비에서 왕궁터를 찾는 데 큰 기준이 되지 않을까" 전문가들은 이 공산성이 험한 산의 지형을 깎고 메워 세밀한 공간 구획까지 갖춘 거대한 왕궁이었다는 점에서, 백제가 웅진 천도 이후 불안했던 왕권을 안정시키고 왕궁의 위계를 높이려던 의지를 반영한 것으로 해석하고 있습니다.

[이현숙/국립공주대학교 박물관 학예연구실장 : 대규모 토목 공사를 시행할 수 있다는 거는 그만큼 왕권이 안정화되고 국력이 그 정도의 인력을 동원해서 공사를 할 수 있을 정도로 국력이 회복됐다는 적극적인 증거가 아닐까….]

인력을 동원해서 공사를 할 수 있을 정도로 국력이 회복됐다는 적극적인 증거가 아닐까" 공산성 발굴 당시 출토됐던 백제 장수의 '옻칠갑옷'과 말 갑옷, '마갑'도 정밀한 고증을 거쳐 1,500년 전 웅장했던 제 모습을 되찾았습니다.

화려한 자태를 뽐내는 실물 재현품은 오늘 일반에 처음 공개됐습니다.

국가유산청과 지자체는 공산성이 실제 왕궁터로 입증된 만큼 세계유산적 가치를 높일 유적 보존과 활용 방안을 마련할 방침입니다.

(취재 : 홍승연, 영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김준희, ​​화면제공 : 국가유산청·국립공주대학교, 제작 : 디지털뉴스부)
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