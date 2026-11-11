[D리포트] 10년 파헤친 공산성의 비밀…백제 왕궁 실체 최초 확인

금강이 내려다보이는 유네스코 세계유산, 공주 공산성입니다.



왕궁 출입을 통제하던 거대한 정문, '문궐' 터가 웅장한 모습을 드러냈습니다.



너비 10미터의 대로 양옆으로 육중한 토반을 층층이 다져 올린 흔적이 선명합니다.



제가 서 있는 이곳이 바로 공산성의 '문궐 터'입니다.



길을 따라 양 옆에 11m에 달하는 토반이 대칭으로 서 있던 구조인데요.



국내 고대 유적에서 이런 왕궁 정문 구조가 확인된 건 이번이 처음입니다.



거대한 출입문을 통과하면 널찍한 평지가 나오는데, 10년의 발굴 끝에 이곳에선 베일에 싸여있던 웅진기 백제 왕궁의 전체적인 공간 구조가 확인됐습니다.



수십 미터 길이의 복도식 건물과 대형 건물터, 연못 터 등 공간을 세밀하게 나눈 흔적이 잇따라 드러났습니다.



백제 전체 역사상 '왕궁터'의 실체가 확인된 건 이번이 처음입니다.



[서정석/국립공주대학교 박물관장 : 백제의 도읍지가 한성·웅진·사비에 있지만 실질적으로 왕궁터 가 찾아진 곳은 없습니다. 백제에서 처음으로 왕궁터로 볼 수 있는 건물지가 찾아졌다는 점에서 의미가 있고 이것이 또 앞으로 한성이나 사비에서 왕궁터를 찾는 데 큰 기준이 되지 않을까….]



건물지가 찾아졌다는 점에서 의미가 있고 이것이 또 앞으로 한성이나 사비에서 왕궁터를 찾는 데 큰 기준이 되지 않을까" 전문가들은 이 공산성이 험한 산의 지형을 깎고 메워 세밀한 공간 구획까지 갖춘 거대한 왕궁이었다는 점에서, 백제가 웅진 천도 이후 불안했던 왕권을 안정시키고 왕궁의 위계를 높이려던 의지를 반영한 것으로 해석하고 있습니다.



[이현숙/국립공주대학교 박물관 학예연구실장 : 대규모 토목 공사를 시행할 수 있다는 거는 그만큼 왕권이 안정화되고 국력이 그 정도의 인력을 동원해서 공사를 할 수 있을 정도로 국력이 회복됐다는 적극적인 증거가 아닐까….]



인력을 동원해서 공사를 할 수 있을 정도로 국력이 회복됐다는 적극적인 증거가 아닐까" 공산성 발굴 당시 출토됐던 백제 장수의 '옻칠갑옷'과 말 갑옷, '마갑'도 정밀한 고증을 거쳐 1,500년 전 웅장했던 제 모습을 되찾았습니다.



화려한 자태를 뽐내는 실물 재현품은 오늘 일반에 처음 공개됐습니다.



국가유산청과 지자체는 공산성이 실제 왕궁터로 입증된 만큼 세계유산적 가치를 높일 유적 보존과 활용 방안을 마련할 방침입니다.



(취재 : 홍승연, 영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김준희, ​​화면제공 : 국가유산청·국립공주대학교, 제작 : 디지털뉴스부)