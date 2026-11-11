오세훈 "수도권 민심 얻으려면 성역 없는 쇄신해야…비대위도 선택지"

▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 국민의힘을 향해 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 둬서는 안 된다"며 전당대회 전 비상대책위원회 체제로의 전환도 당의 쇄신을 국민에게 증명할 수 있는 선택지 중 하나라고 강조했습니다.오 시장은 자신의 페이스북에 '통합의 목적도, 변화의 방향도 국민이어야 합니다'라는 제목의 글을 올리고 "현재 국민의힘의 모습으로 수도권 민심을 확실하게 사로잡을 수 있을지 많은 분들이 깊은 우려를 갖고 있는 것이 사실"이라며 이같이 밝혔습니다.오 시장은 최근 국민의힘의 지지율 상승에 대해 "이재명 정부와 민주당의 정책 실패에 따른 반사이익이 일시적으로 여론에 반영된 측면이 크다"며 "국민의 신뢰를 온전히 회복하고 중도·수도권·청년의 굳건한 지지를 얻기 위해서는 반드시 변화해야 한다"고 강조했습니다.이어 "당의 쇄신을 국민께 증명할 수 있다면 그 어떤 선택지도 열어두어야 한다"며 "전당대회 전 비대위 체제로의 전환도 그중 하나"라고 했습니다.그러면서 "총선이 다가올수록 승리를 위한 최적의 경로가 무엇인지 당내에서 치열한 논의를 거쳐 자연스럽게 총의가 모아질 것"이라고 덧붙였습니다.오시장은 또 "한동훈 의원의 복당이 총선 승리를 위해 반드시 필요하다고 생각한다"고 밝히면서도 "복당 문제가 또 다른 당내 갈등의 불씨가 되어서는 안 된다"고 말했습니다."당내 구성원들이 흔쾌히 받아들일 수 있는 공감대가 먼저 형성되어야 한다"며 "이는 특정인에 대한 호불호의 문제가 아니라 당의 화합과 승리를 위한 최소한의 원칙"이라고 설명했습니다.이어 "이를 위해 한 의원 본인도 스스로 선결해야 할 몫이 있다"고 했습니다.오세훈 시장은 "지금 중요한 것은 누가 누구와 손을 잡고 누가 당권을 차지하느냐가 아니다"라며 "국민의힘이 어떻게 변화하고 통합해 국민의 신뢰를 되찾고 2028년 총선에서 승리할 수 있느냐가 중요하다"고 강조했습니다.끝으로 "서울시장으로서 서울을 세계 최고의 도시로 만들기 위해 혼신의 힘을 다하는 것은 당연한 책무"라며 "동시에 국민께 다시 선택받을 수 있는 보수의 모습을 온전히 갖추는 데에도 제게 맡겨진 사명을 다하겠다"고 다짐했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)