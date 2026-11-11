[바로이뉴스] 기자들은 '하이에나 떼' 막말 논란 불붙자…최민희 "적절치 못했다"

최민희 민주당 수석최고위원이 오늘(11일) 오후, 국회 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼들'이라고 지칭한 데 대해 "과한 표현이었고, 적절하지 못했다"며 사과했습니다. 최 위원은 지난 5일 단체 대화방에서 국회 취재 기자들의 사진을 올리며 '하이에나 떼'라고

적은 것으로 알려졌는데, 이 소식이 논란과 함께 확산되자 기자회견까지 열고 고개를 숙인 겁니다. 한국사진기자회협회는 성명에서 "정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕"이라고 강하게 비판했고, 야권에선 "언론 혐오성 발언을 내뱉은 소속 의원에 대해 민주당이 책임 있는 조치를 내놓아야 한다"는 반응이 나왔습니다.



자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)