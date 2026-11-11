데이터센터 반대 확산…태국, 소음·온도·물 소비 등 '규제'

▲ 미국 조지아주 데이터센터 (자료화면)

동남아 각국에 우후죽순처럼 들어서는 인공지능(AI) 데이터센터에 대한 반대 여론이 높아지면서 태국 정부가 데이터센터의 소음·온도·물 소비 등에 대한 규제 기준을 마련했습니다.태국 내각은 현지시간 10일 데이터센터가 내는 소음을 시설 부지 경계 기준으로 70A-가중데시벨(dBA) 이하로 제한하는 등의 규정을 승인했습니다.A-가중데시벨은 사람의 귀가 실제 소리를 듣는 방식을 반영, 주파수별로 보정한 소음 단위로서 70dBA는 진공청소기 소음보다 약간 낮은 수준으로 알려졌습니다.신설된 규정은 이와 함께 데이터센터에 따른 기온 상승 폭도 시설 부지 경계 기준으로 섭씨 1∼2도 이내로 제한하고, 냉각수는 재순환시켜 사용하고 외부 방류 시 반드시 검사를 거치도록 했습니다.20메가와트(MW) 이상의 전력을 소비하는 데이터센터는 산업단지에 지어야 하고 더 엄격한 감독을 받게 됩니다.또 데이터센터 투자 속도를 높이고 명확한 기준을 적용하기 위해 관련 인허가 절차를 '원스톱 서비스'로 통합, 신속히 처리하기로 했습니다.이 데이터센터 인허가 원스톱 서비스는 프로젝트 전반을 검토하고 최소 기준 충족 여부는 물론 태국 내 일자리 창출, 기술 교육 제공, 태국 현지 기업의 공급망 참여 여부 등을 종합적으로 고려해 승인 여부를 결정하게 됩니다.엑니띠 니띠탄쁘라빳 태국 부총리 겸 재무부 장관은 데이터센터가 디지털 경제와 AI의 핵심 인프라이지만, 막대한 양의 전력과 물을 소비하며 인근 지역사회에 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.그는 "우리는 최고 수준의 기준을 적용할 것"이라면서 환경·보안 등 요건을 충족하지 못하는 데이터센터 건설 프로젝트는 "진행이 허용되지 않을 것"이라고 강조했습니다.또 허가를 기다리는 신규 프로젝트들은 새로운 기준을 반드시 충족해야 하며, 지난 8월 14일 이전에 승인을 받은 합법적인 데이터센터의 경우 운영을 허용하되 새 기준을 충족할 수 있도록 유예 기간 1년을 주겠다고 덧붙였습니다.지난 수년간 태국과 말레이시아·인도네시아 등지에서는 급성장하는 동남아 시장 등을 겨냥해 데이터센터 투자가 매우 활발합니다.태국 투자청(BOI)에 따르면 올해 1∼9월 접수된 투자 신청 규모는 500억 달러(약 66조 8천억 원)를 넘어섰으며, 이 중 AI 관련 프로젝트가 금액 기준으로 약 70%를 차지했습니다.하지만 대량의 전력·수자원 소비와 소음 문제 등 우려에 현지 주민 등의 데이터센터 반대 여론도 높아지고 있습니다.최근 싱가포르와 인접한 인도네시아 바탐섬에서는 가뭄으로 상수도 공급이 끊어지자 주민들이 데이터센터 반대 시위를 벌였으며, 말레이시아에서도 데이터센터 건설 사업이 주민 반대 여론에 취소되기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)