국힘 우재준 "ARS투표, 스팸 처리돼 차단"…용인갑 경선 부실 의혹 다시 제기

▲ 국민의힘 우재준 청년 최고위원과 양향자 최고위원이 11일 국회 소통관에서 용인 갑 지역 조직위원장 경선 과정에서 불거진 ARS 투표 전화 미발신 사례와 관련해 기자회견을 하고 있다.

국민의힘 우재준 청년 최고위원이 오늘(11일) 국회에서 기자회견을 열고 경기 용인갑 조직위원장 경선의 부실 관리 의혹을 제기했습니다.우 최고위원은 이날 'ARS 투표 통신사 오류'로 일부 책임당원이 투표하지 못한 것과 관련해 "당은 기존에 투표권을 침해당한 당원이 40여 명이라고 발표했으나, 적어도 통신사 차원의 스팸 차단 규모를 제대로 반영한 수치는 아닌 것으로 보인다"면서 "1천여 명에게 투표 기회 자체가 차단됐을 가능성이 있다"고 밝혔습니다.우 최고위원은 최근 통신사로부터 제공받은 자료를 토대로 해당 통신사를 사용하는 책임당원은 2천13명이라고 밝혔습니다.당시 투표율(약 40%)과 1인당 최대 4회 발신을 고려하면 정상 발신 건수는 최소 5천600여 건에서 최대 8천여 건이어야 하지만, 당일 정상 발신된 전화는 2천673건에 불과해 최소 절반 이상인 1천여 명의 투표 기회가 차단됐을 수 있다고 우 최고위원은 주장했습니다.그러면서 "대량 발신 시 통신사에 스팸 차단을 방지하는 화이트리스트를 등록하지 않으면 차단될 수 있다"며 "당은 과거 당무감사나 지방선거, 여론조사 등에서 꾸준히 등록해왔음에도 용인갑 경선에선 화이트리스트를 등록하지 않았다"고 지적했습니다.또한 "당이 선거의 공정성을 이야기하려면 우리 스스로부터 공정성의 원칙을 지켜야 한다"며 ARS 발신 오류 및 운영상 미비점 규명, 정확한 규모 및 원인 조사 결과 공개, 운영상 과오에 대한 사과 및 재발 방지 대책 마련 등을 촉구했습니다.오늘 기자회견에는 당시 경선에 참여했던 양향자 최고위원도 함께 했습니다.이에 대해 정희용 사무총장은 이날 오후 국회에서 기자들과 만나 "1천여 명이 못 받았다고 의혹을 제기했는데 무슨 숫자를 기반으로 나온 건지 모르겠다"고 반박했습니다.정 사무총장은 "(의혹 제기는) 매우 잘못된 추론"이라며 "(전체) 4번 발신이 안 갔을 수도 있다. 1번 이상은 갔기 때문에 1천 명이 한 번도 전화를 받지 못했다는 건 성립할 수 없다"고 설명했습니다.이어 '화이트리스트 등록을 하지 않았다'는 지적에 대해선 "공천 때는 여론조사가 엄청 많이 돈다. 그래서 스팸으로 인지될 가능성이 높아 미리 신고하는 것"이라며 "조강특위 단위에서 할 때는 한 번도 화이트리스트 등록을 하지 않았다.작은 규모의 단일 지역에서 하기 때문에 스팸신고를 할 필요가 없다는 게 실무자의 판단이었다"고 해명했습니다.앞서 용인갑 조직위원장 선거는 장동혁 대표가 추진한 당원 직선제가 적용돼 진행됐습니다.지역 책임당원들을 대상으로 휴대전화 ARS 방식으로 결선투표를 진행한 결과 윤재복 후보가 승리했습니다.그러나 양 최고위원은 책임당원이 ARS 전화를 받지 못한 점 등을 근거로 부실 경선 의혹을 공개적으로 제기한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)