베선트 "미중 정상, 다음 주 회동서 AI 대화 진전시킬 것"

▲ 지난 5월 베이징서 회동한 트럼프(왼쪽)와 시진핑

스콧 베선트 미국 재무장관은 미중 정상이 다음 주 만남에서 인공지능(AI)에 관한 대화를 진전시킬 것이라고 말했습니다.로이터통신에 따르면 베선트 장관은 현지시간 10일 뉴욕에서 열린 미중관계전국위원회 연설문에서 중국 측과 "균형과 상호주의를 바탕으로 건설적인 관계를 구축하기를 원한다"며, 오는 18~19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 열리는 미중 정상회담에서 '초지능'에 관한 새 양자 대화가 진전될 것이라고 말했습니다.초지능은 인간의 지적 능력을 광범위하게 뛰어넘는 가상의 AI를 뜻하는 말로, 보통 트럼프 행정부가 AI를 지칭할 때 쓰는 표현입니다.베선트 장관은 이번 대화는 양국이 공통 위험에 대비하고 "양국 시스템 간 오해를 방지하기 위한 것"이라면서 "첨단 AI 모델 공개 전에 이를 평가·시험하는 모범사례와 인간의 판단이 이 기술을 확실히 통제하는 방안에 대해서도 의견을 교환할 것으로 기대한다"고 말했습니다.아울러 양국이 중대 사고 발생 시 상대방에 신속히 알릴 수 있는 직접적 연락 채널을 구축하기로 합의했다고 덧붙였습니다.미중 정상은 지난 9월 백악관 정상회담에서 새 AI 경보체계 구축에 합의한 바 있습니다.그러나 당시 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 AI 분야 주도권 유지를 위해 새 안전장치 도입에는 소극적인 입장을 보여왔습니다.베선트 장관은 "초지능이 발전함에 따라 새 영역에서 위험을 관리할 필요성도 커질 것"이라며 "양국은 경쟁의 요구와 지도국의 책임을 어떻게 조화시킬지를 보여줘야 한다"고 강조했습니다.그러나 그는 "양국의 이해관계가 항상 일치하는 것은 아니고, 마찬가지로 모든 도전에 대한 접근 방식이 언제나 같을 수도 없다"면서 양국의 AI 개발에 대한 시각과 접근에 차이가 있음을 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)