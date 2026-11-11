"미 '블랙리스트' 중국 군연계 대학도 엔비디아 칩 구매"

▲ 엔비디아

중국 군부와의 연계로 미국의 수출 통제 대상에 포함된 중국의 한 대학이 비록 소량이지만 엔비디아의 고성능 H200 칩을 구매한 것으로 드러났습니다.이는 중국이 미국의 첨단 기술에 접근하는 걸 막으려는 미국의 노력에 허점이 있음을 보여주는 것이라고 로이터통신이 현지시간 11일 보도했습니다.로이터에 따르면 중국 시베이공업대학은 지난달에 H200 칩 2개를 87만 4천700위안(1억 7천595만 원)에 구매했습니다.대학 웹사이트에 게시된 10월 21일자 조달기록에 따르면 해당 칩은 경영대학용으로 구매됐습니다.다만 엔비디아로부터 직접 산 것이 아니라 '산시 보쏸 네트워크 테크놀로지'라는 업체를 통해 조달됐습니다.H200은 첨단 AI 시스템을 학습시키고 실행하는 데 쓰이는 엔비디아의 최고 성능 칩 가운데 하나로 미국의 수출 허가 대상입니다.시베이공업대는 중국 인민해방군(PLA)과 밀접히 연계된 국방 분야 중점 명문대학 7곳을 가리키는 '국방칠자' 중 하납니다.군용기, 미사일, 위성 관련 연구를 수행합니다.미국 상무부는 이 대학이 미사일 확산 활동과 군사 연구에 관여했다는 의혹을 이유로 2001년부터 수출 블랙리스트에 올렸습니다.2019년에는 제한을 한층 강화해 통제 대상 미국 기술을 이 대학에 수출하려는 허가 신청에 대부분의 경우 거부 방침을 적용토록 했습니다.시베이공업대의 구매 사례는 군과 연계된 중국 기관들이 중국 내 공급 업체를 통해 미국산 AI 연산 자원을 계속 확보하고 있음을 보여줍니다.칩 자체를 구매하거나 해당 칩이 탑재된 서버 이용권을 사는 방식입니다.로이터는 올해 중국의 조달·기업 기록 26건을 검토한 결과 중국의 대학과 연구기관들이 중국 내 공급 업체를 통해 미국의 수출통제 대상인 엔비디아 칩을 구매하거나 해당 칩을 사용하는 엔비디아 기반 연산 서비스를 임차한 것으로 드러났다고 전했습니다.이 가운데 여러 기관은 중국 방위산업이나 군사 연구와 긴밀한 관계가 있었습니다.미국 도널드 트럼프 행정부는 올해 1월부터 일부 H200의 대중국 수출을 개별 심사를 거쳐 허용하기 시작했습니다.그러나 시베이공업대처럼 블랙리스트에 오른 기관에 적용되는 별도의 제한까지 해제하지는 않았습니다.1월에 도입된 수출 허가 규정은 해당 정책에 따라 수출된 칩에 수출통제 명단 등재 기관과 군사 최종 사용자가 원격으로 접근하지 못하도록 하는 보호 조치도 요구합니다.이 정책은 H200 프로세서와 그보다 성능이 낮은 모델에 적용됩니다.시베이공업대는 산하 경영대학이 직접 구매한 H200칩 2개와 별도로, 올해 중국 기업들과 연산 자원 임차 계약 5건을 체결해 고성능 엔비디아 프로세서들의 이용 권한을 구매한 것으로 드러났습니다.조달 기록에 따르면 시베이공업대의 사이버보안대학은 올해 1월 H200 칩이 각각 8개씩 탑재된 서버를 이용하기 위한 7개월짜리 계약 2건을 체결했습니다.계약 금액은 각각 44만 1천700위안(8천885만 원)과 44만 1천 위안(8천871만 원)이었으며, AI 모델 미세조정과 강화학습 훈련을 위한 것이었습니다.이 대학은 아울러 엔비디아 A100, A800 칩 등이 탑재된 서버의 접근권을 임차했습니다.또 올해 4월에는 시베이공업대 산하 다른 연구기관이 구조 및 유체역학 시뮬레이션을 위해 최소 24개의 A100 칩을 사용하는 연산 서비스를 37만 5천 위안(7천543만 원)에 구매했습니다.로이터는 이 밖에도 선전대, 우한이공대, 베이항대, 중국과학원대 등도 미국 수출통제 품목인 엔비디아 고성능 칩들이나 이를 이용한 연산 서비스를 구매한 공개 기록이 있다고 전했습니다.로이터는 앞서 중국 기관들이 중국 내 재판매업체를 통해 슈퍼마이크로컴퓨터, 델, 기가바이트가 제조한 서버에 탑재된 수출통제 대상 엔비디아 칩을 확보했다고 보도했습니다.또 해외 재고와 제3국 중개업체에서 조달한 수출통제 대상 엔비디아 칩이 거래되는 중국 내 지하 시장의 실태도 보도했습니다.로이터는 지난주 베이징 당국이 대규모 수입을 승인하지 않는 가운데 소량의 H200 칩이 우회 경로를 통해 중국에 유입됐다고 보도했습니다.