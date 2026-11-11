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[사이다] "뿔테 말고 무테 써야 하나" 수능 'D-8' 수험생·교사 비상…수식 풀고 논술도 척척, 'AI 안경' 차단할 방법은?

이혜미 기자
작성 2026.11.11 16:45 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 윤상호 카이스트 문화기술대학원 부교수, 우상욱 SBS 논설위원
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● 사이다

우상욱 / SBS 논설위원
"중학교 1건·고등학교 3건, 총 4건 부정행위 적발"
"감독관, 수험생 면밀히 관찰해 부정행위 적발하기도"
"시험장에 'AI 안경·스마트 기기' 소지 시 무효 처리"
"AI 안경 적발될 경우 형사 고소…적극 수사할 것"
"육안으로 '일반 안경·AI 안경' 식별 불가"

윤상호 / 카이스트 문화기술대학원 부교수
"안경테에 초소형 카메라 설치…상당 부분 문제 풀이 가능"
"다양한 교육·전담 인력 배치해 감시 예정"
"안경, 신체 보조기구에 가까워 수험생에게 탈의 강요 안 돼"
"AI 안경, 정밀검사 하지 않는 이상 일반 안경과 식별 불가"
"수험 입실장에 안경 판별 전담 요원 배치"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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