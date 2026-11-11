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[머니버스] 'AI 시즌오프' 불안감 진정될까? / 젠슨 황 스캔들 일파만파, 영향은? / 앤트로픽 상장 초읽기…성공할까?

이혜미 기자
작성 2026.11.11 16:44 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 박상현 IM증권 리서치센터 전문위원, 박연미 경제평론가
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● 머니버스

박연미 / 경제평론가
"코어위브 실적·무담보 채권 발행 관련 시장 영향"
"시장 여전히 여러 가지 가능성 열려 있어"
"엔비디아 신뢰도 추락…후임 누가 와도 젠슨 황 공석 커"
"주가 소폭 회복 가능…엔비디아 포함 ETF는 변동될 것"
"미 민주당, 인공지능을 마냥 규제하기엔 어려울 것"

박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원
"미국 물가, 현재와 같은 속도로 진행될지는 미지수"
"12월 미 연준 기준금리 0.25%p 인상 전망"
"종전 협상 진행될수록 유가가 물가 흐름 좌우할 듯"
"원화 강세, 외국인 매도 중이나 국내 수출 상황 좋아"
"엔비디아 'CEO 리스크' 없어지면 주가 반등 가능"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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