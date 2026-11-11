[머니버스] 'AI 시즌오프' 불안감 진정될까? / 젠슨 황 스캔들 일파만파, 영향은? / 앤트로픽 상장 초읽기…성공할까?

[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 박상현 IM증권 리서치센터 전문위원, 박연미 경제평론가

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● 머니버스



박연미 / 경제평론가

"코어위브 실적·무담보 채권 발행 관련 시장 영향"

"시장 여전히 여러 가지 가능성 열려 있어"

"엔비디아 신뢰도 추락…후임 누가 와도 젠슨 황 공석 커"

"주가 소폭 회복 가능…엔비디아 포함 ETF는 변동될 것"

"미 민주당, 인공지능을 마냥 규제하기엔 어려울 것"



박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원

"미국 물가, 현재와 같은 속도로 진행될지는 미지수"

"12월 미 연준 기준금리 0.25%p 인상 전망"

"종전 협상 진행될수록 유가가 물가 흐름 좌우할 듯"

"원화 강세, 외국인 매도 중이나 국내 수출 상황 좋아"

"엔비디아 'CEO 리스크' 없어지면 주가 반등 가능"



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