"베선트 미 재무장관, 이란 살해 위협에 군 기지로 거처 옮겨"

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관

미국의 대이란 경제 압박을 주도하는 스콧 베선트 재무장관이 이란의 살해 위협을 받고 거처를 군사기지로 옮긴 것으로 전해졌습니다.10일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 베선트 장관은 최근 이란의 암살 위협을 받고 워싱턴DC 인근 자택을 떠나 군사기지 내 보호시설로 거처를 옮겼다고 사안을 잘 아는 소식통 3명이 전했습니다.미국 당국은 최근 몇 주간 베선트 장관을 겨냥한 위협 등을 토대로 이란의 미국 전현직 고위 당국자들에 대한 공격 계획이 이전보다 진전된 단계에 접어들었다고 판단한 것으로 전해졌습니다.베선트 장관에 대한 위협이 얼마나 심각한 수준인지는 구체적으로 알려지지 않았습니다.미국 당국은 이란이 미국 본토나 해외에서 대규모 공격을 감행할 능력은 제한적이라고 평가하면서도 특정 인물을 겨냥한 암살 위협은 심각하게 받아들이고 있습니다.베선트 장관은 지난 8월부터 강력한 경제제재와 무역 경로 제한 등을 통해 이란을 국제 시장에서 고립시키는 경제 압박 작전을 주도해왔습니다.이 때문에 이란이 가장 해치고 싶어 하는 트럼프 행정부 인사 가운데 한 명으로 꼽힌다고 소식통들은 전했습니다.베선트 장관이 주도하는 대이란 경제 압박의 핵심 목표는 이란의 군사·경제 분야에서 막강한 영향력을 행사하는 이슬람혁명수비대의 자금줄을 차단하는 것입니다.트럼프 행정부는 경제 압박을 통해 이란을 굴복시킴으로써 대규모 군사작전을 재개하지 않고도 전쟁을 끝내고 싶어 합니다.그러나 미국 정보당국은 이란 강경파 지도부가 막대한 경제적 피해를 감수하면서도 정권을 유지하려는 의지가 강해 제재만으로 정권 교체를 끌어내기는 어려울 수 있다고 보고 있습니다.미 재무부 대변인은 "베선트 장관은 이란 정권의 위협에 굴하지 않을 것"이라며 대이란 경제 압박을 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다.트럼프 행정부에서는 보안상 위협을 이유로 자택을 떠나 군사기지나 경호시설로 거처를 옮기는 고위 당국자들이 잇따르고 있습니다.지난해에만 최소 6명이 거처를 옮겼으며, 여기에는 현재 백악관 비서실장인 스티븐 밀러와 당시 법무장관이었던 팸 본디도 포함됐습니다.다만 이들이 받은 위협이 모두 이란과 관련된 것은 아닙니다.이란은 2020년 1월 미군의 공습으로 가셈 솔레이마니 혁명수비대 쿠드스군 사령관이 사망한 이후 트럼프 대통령과 당시 작전에 관여한 미국 고위 당국자들을 대상으로 보복을 위협해왔습니다.최근에는 트럼프 2기 행정부의 현직 고위 인사들까지 위협 대상으로 삼고 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)