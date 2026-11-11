[단독] 전현직 경기도의원 '지역 축제 지원 청탁'…경기관광공사 직원 등 송치

▲ 경기남부경찰청 전경

특정 지역 축제를 지원 대상으로 선정해달라는 지방의회 의원들의 청탁을 받은 관광공사 직원 등이 경찰 수사 끝에 공소청에 넘겨졌습니다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 지난달 22일 전·현직 경기도의원 7명에 대해 청탁금지법 위반 혐의로 과태료를 부과하고, 경기관광공사 직원 4명과 외부 평가위원 3명 등 7명을 업무방해 등 혐의로 불구속 송치한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.경찰은 특히 경기도의원들로부터 직접 청탁을 받은 경기관광공사 간부급 직원 2명에 대해선 청탁금지법 위반 혐의도 적용했습니다.이번에 송치된 경기관광공사 직원들은 지난해 3월부터 4월까지 경기도의원 7명으로부터 최소 10개 이상의 지역 축제들을 경기관광공사의 '작은축제 육성 지원사업' 지원 대상이 되도록 해달라는 청탁을 받고, 이를 목록으로 정리한 뒤 외부 평가위원들에게 전달해 선정하도록 한 혐의를 받습니다.경찰은 이런 청탁 행위로 이들이 경기관광공사의 지역 축제 지원 대상 선정 업무를 방해한 걸로 판단했습니다.작은축제 육성 지원사업은 주민 화합과 지역상권 활성화 등을 목적으로 경기도 소재 비영리 법인·단체가 주최하는 작은 축제를 경기관광공사가 선정·지원하는 사업으로, 2025년 당시 예산 8억 원이 투입됐습니다.입건된 전·현직 경기도의원들은 당시 경기도의회 문화체육관광위원회 소속으로, 여야를 가리지 않고 경기관광공사에 청탁한 걸로 파악됐습니다.다만 경찰 관계자는 "경기관광공사 직원들이 해당 도 의원들로부터 금전 등 직접적인 청탁 대가를 받은 정황은 확인되지 않았다"고 설명했습니다.경기관광공사 측은 해당 직원들에 대해 판결이 확정될 경우 인사위원회를 거쳐 징계 수위가 결정될 것이라고 밝혔습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)