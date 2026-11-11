[자막뉴스] 추미애 아들 귀국하자마자 '출국금지'…'이 정부 공소청', 2년 만에 재수사 나서나

추미애 경기도지사 아들의 군 복무 시절 '병가 특혜' 의혹과 관련해, 추 지사의 아들 서 모 씨가 최근 귀국하면서 공소청이 수사를 재개했습니다.



서울동부지방공소청은 해외에 체류하다 지난 4일 입국한 추 지사의 아들 서 씨에 대해 출국금지 조치를 내리고 본격적인 수사 재개에 나섰다고 밝혔습니다.



이번 조치는 서 씨가 지난 2023년 해외로 출국하며 기소중지 처분이 내려졌을 당시 검찰이 요청한 '입국 시 통보'와 출국금지 절차에 따른 것입니다.



추 지사 아들의 '병가 특혜' 의혹은 지난 2019년 당시 자유한국당이 제기하면서 불거졌습니다.



자유한국당 측이 제기한 의혹의 골자는 서 씨가 군 복무 중 무릎 수술을 이유로 약 20일간 병가를 썼는데, 당시 더불어민주당 대표였던 추 지사 측이 외압을 넣어 사전 승인도 없이 서 씨의 병가가 연장됐다는 내용이었습니다.



사건을 수사했던 검찰은 2020년 9월 외압이나 청탁의 증거가 없다며 무혐의 불기소 처분을 내렸고, 이후 고발인의 항고가 이어졌으나 2022년 6월 서울고검에서 기각된 바 있습니다.



하지만 같은 해 11월 대검찰청의 재수사 명령이 내려지면서 서울동부지방검찰청이 다시 수사에 착수했지만, 서 씨가 이듬해 해외로 출국하면서 사건은 기소중지 처분이 내려진 상태였습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)