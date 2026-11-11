굴러가던 2t 종이롤 막다 참변…한솔제지 협력사 직원 사망

충남 서천군 한솔제지 장항공장에서 30대 협력업체 직원이 대형 종이롤에 끼여 숨지는 사고가 발생했습니다.



어제(10일) 오후 7시 20분쯤 서천군 장항읍 한솔제지 장항공장에서 협력업체 소속 30대 남성 A 씨가 작업 중 종이롤에 끼였습니다.



A 씨는 지게차로 종이롤을 옮기던 중 롤이 떨어져 굴러가자 이를 막으려다 철문과 롤 사이에 끼인 것으로 조사됐습니다.



이 롤의 무게는 2t가량인 것으로 전해졌습니다.



동료 직원들의 신고를 받고 출동한 구급대는 2분 만에 현장에 도착했고, 의식이 있던 A 씨를 전북 익산 원광대병원 권역외상센터로 이송에 나섰습니다.



하지만, A 씨의 상태가 갈수록 나빠졌고 병원 도착 직후 심정지 상태에 빠져 끝내 숨졌습니다.



경찰은 공장 관계자 등을 상대로 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



한솔제지는 중대재해 발생 공시를 통해 "경찰 및 고용노동부 관계자 등의 현장 확인 후 상세 원인을 파악할 예정"이라며 "관계기관 조사에 협조하고 있으며, 조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.



앞서 지난해 7월 대전 대덕구에 있는 한솔제지 신탄진공장에서도 폐종이를 펄프 제조기 탱크에 옮겨 넣는 작업을 하던 30대 근로자가 개폐기 구멍을 통해 기계 내부로 추락해 숨지는 등 안전사고가 일어난 바 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)