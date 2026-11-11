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[D리포트] "해운대∼광안리 바닷길로 15분"…부산 '해상관광택시' 뜬다

김수윤 기자
작성 2026.11.11 18:22 조회수
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광안대교 아래를 힘차게 가로지르는 선박.

수영강과 해운대, 광안리를 바다로 잇는 '해상관광택시'입니다.

내년 하반기 운항을 앞두고 언론을 대상으로 시범 운항에 나섰습니다.

투입될 선박은 12인승 4척과 36인승 2척 등 모두 6척.

운항 간격은 15분으로 계획하고 있습니다.

주 승선장은 센텀시티 인근 APEC 나루공원.

광안리와 해운대에도 보조 승선장을 마련해 세 곳을 연결하는 방식으로 운항하는데, 각 승선장 사이 이동 시간은 15분이 소요됩니다.

예상 요금은 한 구간을 이용할 경우 9천 원으로, 여러 구간을 이용하면 더 저렴합니다.

기존 대중교통으로 세 지점을 오가려면 도시철도 2호선을 이용한 뒤 버스로 갈아타거나 도보로 이동해야 합니다.

반면 해상관광택시는 구간별 이동 시간을 15분 안팎으로 줄일 수 있어 이동 효율을 높일 것으로 기대됩니다.

운항 속도도 시속 약 20km로, 일반적인 요트보다 두 배가량 빠릅니다.

이동하는 동안엔 광안대교와 수변공원은 물론, 마린시티와 APEC 누리마루 등 부산의 대표 관광 명소를 바다 위에서 감상할 수 있습니다.

바다 위에서 부산의 대표 해안 경관을 감상할 수 있는 데다 평소 교통 체증이 심한 해운대·광안리 일대를 빠르게 이동할 수 있어 새로운 교통수단이자 관광 콘텐츠로 활약할 것으로 기대됩니다.

부산시는 총사업비 14억 원을 투입해 승선장 등 기반 시설 조성을 마무리한 뒤, 내년 하반기 본격 운항에 나설 계획입니다.

이후 운항 실적과 이용 수요를 바탕으로 선박을 추가 도입하고 영도 등 원도심까지 코스를 확대할 방침입니다.

[전종호/부산시 관광정책과 관광자원팀장 : 이르면 내년 하반기 정도 되면 운항을 시작할 수 있을 것으로 지금 시에서는 기대하고 있습니다. 안착이 되면 관광객들이 좀 더 좋아하는 장소로 확장할 계획도 가지고 있습니다.]

[김건우/해상관광택시 민간사업자 : '요트탈래' 대표 정거장이 늘어나고 이용자가 많아지면 그만큼 선박이 또 늘어나야 합니다. 부산의 해안선을 촘촘하게 연결할 수 있는 관광·이동 수단이 되는 걸 목표로 하고 있습니다.]

부산시는 해상관광택시에 이어 수륙양용버스 도입을 준비하는 등 관광과 교통을 결합한 새로운 이동수단 확충에 나선다는 방침입니다.

(취재 : 김수윤, 영상취재 : 정경문, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 서승현, 제작 : 디지털뉴스부)
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