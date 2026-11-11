[D리포트] "해운대∼광안리 바닷길로 15분"…부산 '해상관광택시' 뜬다

광안대교 아래를 힘차게 가로지르는 선박.



수영강과 해운대, 광안리를 바다로 잇는 '해상관광택시'입니다.



내년 하반기 운항을 앞두고 언론을 대상으로 시범 운항에 나섰습니다.



투입될 선박은 12인승 4척과 36인승 2척 등 모두 6척.



운항 간격은 15분으로 계획하고 있습니다.



주 승선장은 센텀시티 인근 APEC 나루공원.



광안리와 해운대에도 보조 승선장을 마련해 세 곳을 연결하는 방식으로 운항하는데, 각 승선장 사이 이동 시간은 15분이 소요됩니다.



예상 요금은 한 구간을 이용할 경우 9천 원으로, 여러 구간을 이용하면 더 저렴합니다.



기존 대중교통으로 세 지점을 오가려면 도시철도 2호선을 이용한 뒤 버스로 갈아타거나 도보로 이동해야 합니다.



반면 해상관광택시는 구간별 이동 시간을 15분 안팎으로 줄일 수 있어 이동 효율을 높일 것으로 기대됩니다.



운항 속도도 시속 약 20km로, 일반적인 요트보다 두 배가량 빠릅니다.



이동하는 동안엔 광안대교와 수변공원은 물론, 마린시티와 APEC 누리마루 등 부산의 대표 관광 명소를 바다 위에서 감상할 수 있습니다.



바다 위에서 부산의 대표 해안 경관을 감상할 수 있는 데다 평소 교통 체증이 심한 해운대·광안리 일대를 빠르게 이동할 수 있어 새로운 교통수단이자 관광 콘텐츠로 활약할 것으로 기대됩니다.



부산시는 총사업비 14억 원을 투입해 승선장 등 기반 시설 조성을 마무리한 뒤, 내년 하반기 본격 운항에 나설 계획입니다.



이후 운항 실적과 이용 수요를 바탕으로 선박을 추가 도입하고 영도 등 원도심까지 코스를 확대할 방침입니다.



[전종호/부산시 관광정책과 관광자원팀장 : 이르면 내년 하반기 정도 되면 운항을 시작할 수 있을 것으로 지금 시에서는 기대하고 있습니다. 안착이 되면 관광객들이 좀 더 좋아하는 장소로 확장할 계획도 가지고 있습니다.]



[김건우/해상관광택시 민간사업자 : '요트탈래' 대표 정거장이 늘어나고 이용자가 많아지면 그만큼 선박이 또 늘어나야 합니다. 부산의 해안선을 촘촘하게 연결할 수 있는 관광·이동 수단이 되는 걸 목표로 하고 있습니다.]



부산시는 해상관광택시에 이어 수륙양용버스 도입을 준비하는 등 관광과 교통을 결합한 새로운 이동수단 확충에 나선다는 방침입니다.



(취재 : 김수윤, 영상취재 : 정경문, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 서승현, 제작 : 디지털뉴스부)