한우 최대 49.9% 할인한다…농식품부, 단기비육 한우 '영하누' 판매

농림축산식품부는 단기비육 한우고기 브랜드 '영하누'를 오는 12일부터 전국 642개 마트 매장에서 최대 49.9% 할인 판매한다고 밝혔습니다.



영하누는 한우 사육기간을 28개월 이하로 줄여 농가의 생산비 부담을 낮추고 소비자에게 한우고기를 저렴하게 공급하는 브랜드입니다.



농협은 12일부터 수도권 하나로마트 6개 매장에서 재고 소진 시까지 1등급 영하누 한우를 판매합니다.



등심은 100g당 9천590원, 국거리·불고기는 3천920원으로 각각 자체 판매가격보다 21.3%, 20.3% 저렴합니다.



이랜드 킴스클럽은 18∼19일 전국 28개 매장에서 2등급 한우 등심을 100g당 6천990원, 국거리·불고기를 3천990원에 판매합니다.



할인율은 각각 30%, 20%입니다.



GS리테일은 27∼28일 GS더프레시 608개 매장에서 1+등급과 1++등급 한우를 판매하는데, 1+등급 등심은 100g당 8천990원, 국거리·불고기는 3천490원이고, 1++등급은 각각 9천990원, 3천990원입니다.



할인율은 최대 49.9%입니다.



할인율은 각 업체의 자체 판매가격을 기준으로 산정됐다고 농식품부는 설명했습니다.



이재식 농식품부 축산정책관은 "단기비육 한우고기가 시장에 안정적으로 정착해 생산자와 소비자 모두가 만족하는 축산물 유통구조가 확립될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.