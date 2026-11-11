미용실서 "환불할게요"…돌아온 답은 '위약금 과다 청구'

▲ 한국소비자원

이미 결제한 미용실이나 네일샵 이용권을 환불하려 할 때 과다한 위약금을 청구하는 등 소비자 피해가 다수 발생하고 있습니다.한국소비자원은 오늘(11일) 지난 2023년부터 올해 6월까지 접수된 미용 서비스 관련 피해구제 신청이 총 4천408건에 달한다고 밝혔습니다.올해 상반기에만 지난해 동기 대비 48.9% 많은 898건이 들어왔습니다.소비자 피해 유형은 위약금 과다 청구 등 '계약 관련' 분쟁이 48.2%로 가장 많았습니다.서비스 불만 등 '품질 관련' 피해가 41.1%로 뒤를 이었습니다.상해를 입은 '안전 관련' 피해는 6.1%로 나타났습니다.계약 관련 분쟁은 선불 이용권 등을 해지할 때 환급을 거부하거나 위약금을 과다하게 청구하는 사례가 대부분이었습니다.피해 구제 신청 건수를 성별로 보면 여성이 87.3%였고 연령별로는 20·30대가 72.5%였습니다.헤어, 피부·체형, 네일로 세부적으로 나눠 보면, 헤어의 경우 품질 관련 소비자 피해가 59.2%를 차지했습니다.피부·체형관리의 경우 76.2%가 계약과 관련된 피해였으며 네일은 품질 관련 피해가 46.1%, 계약 관련 피해는 40.9%였습니다.일부 사업자는 이용권·회원권 구매 고객에게 할인 가격으로 서비스를 제공한 후, 계약을 해지할 때는 정상가를 기준으로 환급금을 계산하거나 위약금을 과다하게 청구하고 있었습니다.그러나, 소비자분쟁해결기준에 따르면 이용 개시일 이후 소비자의 귀책사유로 계약을 해지하는 경우 이용한 일수 또는 횟수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10%를 위약금으로 부담하도록 정하고 있습니다.한국소비자원은 "계약 전 해지 환급금과 위약금 약관을 반드시 확인해야 한다"고 당부했습니다.