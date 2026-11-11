1조 5000억 원·8개 오스카·96% 에그지수…숫자로 돌아보는 '듄' 시리즈

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액션 블록버스터 '듄: 파트 3'가 시리즈의 눈부신 기록을 공개하며 장대한 피날레를 향한 기대를 높인다.'듄: 파트 3'는 절대 권력을 상속받은 '폴'(티모시 샬라메)이 피할 수 없는 운명을 선택하며 마주하게 되는 거대한 전쟁과 갈등을 그린 액션 블록버스터. 글로벌 흥행 열풍은 물론 국내에서도 '듄친자' 신드롬을 일으키며 영화사에 새로운 이정표를 세운 작품이다. 최종장인 파트3의 공개를 앞두고 그간 '듄' 시리즈가 세운 놀라운 기록들을 살펴봤다.'듄'과 '듄: 파트 2'는 두 편만으로 전 세계 흥행 수익 11억 달러(한화 약 1조 5,000억 원)를 돌파했다.'듄'이 팬데믹 시기에 개봉했음에도 약 4억 212만 달러를 거둬들이며 성공적으로 시리즈의 포문을 연 데 이어, '듄: 파트 2'는 약 7억 1,484만 달러를 기록하며 전편의 스코어를 훌쩍 뛰어넘었다.특히 '듄: 파트 2'는 드니 빌뇌브 감독의 필모그래피 사상 최고 흥행작이자 2024년 전 세계 박스오피스 7위에 당당히 이름을 올리며 글로벌 메가 IP로서의 막강한 파급력을 입증했다.두 편의 영화는 작품성에서도 영화사에 남을 압도적인 성취를 이뤘다. '듄'은 제94회 아카데미 시상식에서 작품상을 포함해 총 10개 부문에 노미네이트 되었으며, 촬영상, 편집상, 미술상, 음악상, 음향상, 시각효과상 등 6개 부문을 석권해 그해 최다 수상작에 등극했다.'듄: 파트 2' 역시 제97회 아카데미 시상식 음향상과 시각효과상을 거머쥐며 시리즈 통산 총 8개의 오스카 트로피를 품에 안았다. 두 작품 연속 주요 기술 부문을 휩쓴 기록은 상상 속 아라키스 행성을 생생하게 구현해 낸 시네마틱 스펙터클의 정점을 증명한다.시리즈가 이어지는 내내 관객과 평단의 평가 역시 뜨거웠다. '듄'이 CGV 골든에그지수 92%, 로튼토마토 팝콘지수 90%를 기록하며 독보적인 시청각 퀄리티로 팬덤을 구축한 데 이어, '듄: 파트 2'는 로튼토마토 신선도 92%, 팝콘지수 95%, CGV 골든에그지수 96% 등 한층 더 높아진 평점을 기록했다. 전편을 뛰어넘는 완성도로 '블록버스터의 교과서'라는 찬사를 이끌어내며 대중성과 예술성을 모두 갖춘 마스터피스로 자리 잡았다.국내에서는 단순한 영화 흥행을 넘어 하나의 거대한 문화적 현상을 만들어냈다. 1편 개봉 직후 단 2~3주 만에 원작 소설이 국내에서만 20만 부 이상 팔려나갔으며, 방대한 분량의 6권 완간 전집 세트까지 품절 대란을 빚는 이례적인 기록을 세웠다.2편 개봉 당시에도 소설 판매량이 전월 대비 700% 이상 폭증하며 차트를 역주행하는 등 서점가에 전례 없는 신드롬을 낳았다.극장에서의 열기 또한 독보적이었다. 스크린을 가득 채우는 웅장한 비주얼과 압도적인 사운드 스펙터클은 관객들을 완벽히 매료시켰고, 극장에서만 온전히 느낄 수 있는 시네마틱 체험에 힘입어 '듄: 파트 2'는 개봉 당시 무려 51%에 달하는 특수관 점유율을 기록했다.기념비적인 기록을 쌓아온 '듄' 시리즈의 피날레를 완성할 '듄: 파트 3'는 오는 12월 16일 전 세계 최초로 국내 극장에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)