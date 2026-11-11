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[날씨] 중부·경북 짙은 안개…교통안전 유의

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작성 2026.11.11 17:20 조회수
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추위가 누그러지며 오늘(11일)은 공기가 한결 부드러웠습니다.

당분간 일교차가 크게 벌어지겠고요, 평년보다 기온이 높아 크게 쌀쌀하지는 않겠습니다.

내일 중부 지방을 중심으로는 대기질이 탁하겠는데요.

오후가 되면 농도가 낮아지겠지만 일부 중서부 지역은 밤에 다시 대기가 탁해질 수 있겠습니다.

내일 전국 하늘에 가끔 구름이 많겠고 제주도 해안은 높은 너울성 파도가 강하게 유입되겠습니다.

오늘 밤부터 내일 오전 사이 중부와 경북 내륙을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개에 유의하셔야겠습니다.

내일 아침 기온은 춘천과 대전이 3도, 대구 4도까지 낮아져 춥겠고요, 낮 기온은 서울 16도, 대구 17도까지 오르며 평년보다 온화하겠습니다.

이번 주말에는 전국에 비 소식이 들어 있고 다음 주 중반에도 전국에 또 한 차례 비가 내리겠습니다.

수능일 무렵에는 한파가 찾아올 전망입니다.

(임은진 기상예보사)
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