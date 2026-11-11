[D리포트] 성층권 드론 7일 연속 비행 성공 '세계 2위'…"30일도 가능"

우리 연구팀이 만든 성층권 드론이 7일 연속 비행에 성공해 세계 2위 수준의 장기 비행 능력을 확보하는 데 성공했습니다.



이 드론은 고도 20km 성층권을 날아다니는데 지난 8월, 170시간 연속으로 전남광주 고흥 상공을 비행했습니다.



성층권은 기온이 영하 70도에 기압도 지상의 20분의 1에 불과해 비행기가 뜨는 양력을 확보하기 어려운 악조건을 가지고 있지만, 대기권을 벗어나 있기 때문에 날씨 영향을 받지 않고 안정되어있다는 특징이 있습니다.



가볍고, 동력원만 확보한다면 장시간 비행할 수 있는 겁니다.



이 드론은 날개 길이만 31m에 달할 정도로 거대하지만 무게는 고작 냉장고 수준인 150kg밖에 되지 않습니다.



태양광 기술이 발전하면서 동력도 충분히 확보됐습니다.



[한창헌/우주항공청 항공혁신부문 국장 : 일주일 체공하고 돌아왔던 이유는 태풍이 온다는 예보가 있었어요. 아무런 변경이 없어도 30일 체공까지는 기상 여건만 허락이 된다면 충분히 가능하다고 보고 있고요. 현재 목표는 100일 연속 체공을 목표로 하고 있습니다.]



현재 세계 1위는 영국 에어버스 사의 제스퍼가 기록한 67일로 긴 기간이지만 탑재 중량이 5kg인데 반해 우리 드론은 탑재 중량을 20kg까지 늘렸습니다.



기존 드론이나 비행기와 달리 장기간 임무 수행이 가능하고 특히 위성의 역할도 일부 대신할 수 있습니다.



저궤도 위성도 고도가 지상에서 500km까지 떨어져 있지만 성층권 드론은 지상에서 20km 떨어져 있다 보니 가까운 거리에서 고해상도로 지상을 관측할 수 있는 겁니다.



산불 등 재난 감시나 국경지대 정찰 및 해양 탐사 등 장기 임무 수행이 가능합니다.



항우연은 지난 비행에서 지상에서 인공적으로 화재를 일으킨 뒤 성층권 드론으로 화재를 촬영하는 데도 성공했습니다.



통신 위성 같은 역할도 가능한데, 지상과 거리가 가깝다 보니 지상에서 별도의 수신 장비가 필요 없이 재난 현장 등에서 통신 지원이 가능합니다.



우주항공청은 2030년까지 민간 주도로 성층권 드론 상용화에 나서고 이후 방산과 군용으로 활용 범위를 확대할 계획입니다.



(취재 : 정구희, 영상취재 : 강동철, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)