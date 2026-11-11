[자막뉴스] "KT·방송사 다 터뜨린다"…밥 먹듯 협박 10대에 "징역 1년"

KT 사옥과 전국 주요 역사, 방송사 등에 폭발물을 설치하겠다며 허위 협박을 일삼은 10대에게 실형이 선고됐습니다.



수원지법 성남지원 형사5단독 황지현 판사는 공중협박 및 위계공무집행방해 등의 혐의로 기소된 A군에게 징역 1년을 선고했습니다.



앞서 검찰은 징역 3년을 구형했습니다.



재판부는 "불특정 다수가 이용하는 시설을 상대로 테러 협박을 가해 사회적 불안을 초래하는 등 죄질이 좋지 않다"면서도 "초범인 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



A군은 지난 1월 5일 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 "분당 KT 사옥에 폭탄을 설치했고 오후 9시에 폭파할 예정"이라며 "100억 원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다"는 글을 올리는 등 일주일 동안 7회에 걸쳐 '허위 신고'를 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



A군은 KT 사옥 외에도 강남역과 부산역·천안아산역·SBS·MBC 등을 상대로 잇따라 폭파 협박 글을 게시했습니다.



조사 결과 메신저 앱 '디스코드'에서 활동하던 A군은 사이가 틀어진 다른 이용자에게 누명을 씌우기 위해 피해자 명의와 은행 계좌번호를 게시글에 적어 범행한 것으로 드러났습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)