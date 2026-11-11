브라운, '전 동료' 테이텀에 여전한 앙금…필라델피아는 보스턴에 완패

▲ 보스턴의 제이슨 테이텀(0번)과 필라델피아의 제일런 브라운

미국프로농구(NBA) 필라델피아 세븐티식서스로 트레이드된 이후 전 소속팀 보스턴 셀틱스의 동료였던 제이슨 테이텀에 대해 불편한 심기를 드러내 온 제일런 브라운이 첫 대결에서 팀의 완패를 막지 못했습니다.브라운은 오늘(11일) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 엑스피니티 모바일 아레나에서 열린 2026-2027 NBA 정규리그 홈 경기에서 보스턴과 상대했습니다.2024년 테이텀과 함께 보스턴의 챔피언결정전 우승을 이끌고 파이널 최우수선수(MVP)를 차지했던 브라운은 7월 필라델피아로 전격 트레이드됐습니다.보스턴은 브라운을 필라델피아로 보내고 폴 조지와 드래프트 지명권을 받는 트레이드를 단행했습니다.이후 테이텀이 트레이드에 대해 "나도 다른 사람들처럼 허를 찔렸다"고 밝히자 브라운은 인스타그램에 야구 모자 이모티콘을 올려 불만을 드러냈습니다.'모자' 외에 '거짓말'을 의미하는 속어로도 쓰이는 'cap'을 암시한 듯한 표현이었습니다.언론 인터뷰에서도 브라운은 테이텀과의 관계에 대해 "불화(beef)는 없다"면서도 "약간의 양갈비와 그레이비소스 정도는 있을지도 모른다. 그는 늘 준비하고 있어야 할 것"이라고 말해 마음의 앙금이 있음을 나타냈습니다.이런 가운데 두 선수의 시즌 첫 대결에 관심이 쏠릴 수밖에 없었는데, 경기 시작을 위해 선수들이 코트에 모였을 때 테이텀이 브라운에게 먼저 다가가 인사했으나 브라운은 눈을 마주치지 않은 채 손가락으로 공을 돌리며 외면했습니다.테이텀은 브라운의 팔을 가볍게 치며 거듭 인사했습니다.그렇게 시작된 경기에선 보스턴이 123-101로 완승을 거뒀습니다.테이텀이 21점 6리바운드를 올려 승리에 힘을 보탠 반면, 브라운은 13점 5리바운드에 그쳐 개인 기록에서도 테이텀이 앞섰습니다.테이텀은 3쿼터 중반엔 르브론 제임스를 앞에 두고 73-67을 만드는 강력한 원핸드 덩크를 터뜨리기도 했습니다.테이텀은 경기 후 "정규시즌엔 어떤 경기도 다른 경기보다 중요하지 않다. 그냥 한 경기일 뿐"이라면서 "소란은 이제 끝났고, 내일 경기를 또 준비해야 한다"고 말했습니다.브라운 트레이드의 상대방이었던 36세 조지가 이날 3점 슛 6개를 포함해 양 팀 최다 36점을 폭발해 보스턴의 승리에 앞장섰습니다.필라델피아의 제임스는 11점 8리바운드 5어시스트를 기록했습니다.4연승을 달린 보스턴은 9승 2패로 동부 콘퍼런스 선두에 올랐고, 필라델피아는 0.5경기 차 2위(9승 3패)로 밀렸습니다.(사진=게티이미지)