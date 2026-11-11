[자막뉴스] "공개 망신·부상에도 모르쇠" 감독 직격한 치어리더들…스탠퍼드대에서 무슨 일이?

미국의 명문 스탠퍼드대학교 치어리딩팀 소속 전현직 선수들이 현직 감독을 직격하며 가혹행위 의혹 등을 제기했습니다.



현지시간 5일, '스탠퍼드 데일리'의 보도에 따르면 스탠퍼드 치어리딩팀 전 현직 선수 9명은 사라 레빈 감독이 안전 문제를 소홀히 하고, 치어리더들을 과로하게 만들어 심각한 부상을 입혔다고 증언했습니다.



이뿐 아니라, 레빈 감독이 고함을 지르거나 공개적인 모욕을 통해 적대적인 팀 분위기를 조성한 의혹도 있다고 밝혔습니다.



사라 레빈 감독은 18년간 치어리딩 팀을 이끌어온 인물입니다.



보도에 따르면 전직 선수 러쉬는 2024년 10월, 자전거 사고로 이마를 크게 다쳤지만 감독이 연기 재개를 지시했고 검진 결과 뇌진탕 진단을 받자 감독은 "뇌진탕에 걸린 게 자기 잘못이 아니라고 말하고 있었다"고 말했습니다.



러쉬는 이후에도 재차 다쳤는데, 그때도 레빈 감독이 자신에게 소리를 치자 팀을 떠났습니다.



러쉬는 "몸에 상처를 입었다고 욕을 먹는 환경에 있을 수 없다"며 이탈 이유를 밝히기도 했습니다.



스탠퍼드 데일리와 익명 인터뷰한 전직 팀원들은 팀 전체 앞에서 특정인에게 소리를 지르며 언어폭력을 가하는 등 모욕적인 상황이 자주 연출됐고, 정서적 학대를 받은 팀원들 가운데 정신 건강 치료를 받는 이들도 있었단 증언까지 했습니다.



각종 비위 의혹이 터져 나온 가운데, 레빈 감독은 반론 취재에 응하지 않은 것으로 전해졌습니다.



해당 보도와 관련해 스탠퍼드대학교 체육부는 학생 지원 단체에 소속된 모든 구성원의 건강과 안전, 복지를 최우선으로 삼고 지원할 것이란 입장을 냈지만, 구체적인 감독의 비위 의혹과 관련해선 말을 아꼈다고 현지 언론들은 전했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)