[에디터픽] 목숨 거는데 26년 동결.."안전에 공짜는 없습니다"

○ [뉴스토리 ] 수능 볼 나이에 벌써?.. '합격률 1% 미만' 10대 소방관 (2026.11.5 방송)



소방관을 꿈꾸고, 일찌감치 그 꿈을 이룬 청년들. 이들이 앞으로 나아갈 현장은, 지금보다 더 안전해질 수 있을까. 안타깝게도 화재나 재난 현장에서 소방관들이 순직하는 사고는 이어지고 있다. 지난 10년간 순직한 소방관은 모두 42명. 누군가의 생명을 구하기 위해 출동한 소방관들이 정작 자신의 생명을 지키지 못하는 안타까운 현실은 여전히 반복되고 있다. 지휘 체계와 진압 인력 부족 등 현장의 문제점은 꾸준히 제기돼 왔지만, 개선책이 실제 현장에서 제대로 이행되고 있는지 점검하는 절차는 여전히 미흡하다. 26년째 동결된 화재진화수당, 국가직 전환 이후에도 지방 정부에 상당 부분 의존하는 소방 재정 등도 역시 해결해야 할 과제라는 게 현장의 목소리다. 소방관들이 좀 더 안전하게, 국민의 생명과 재산을 지킬 수 있으려면 어떤 현실들이 바뀌어야 할까?



(취재 : 박수진, 구성 : 이세영, 영상취재 : 김태훈, 제작 : 디지털뉴스부)