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[에디터픽] "누군가는 해야 할 일이니까요"..특별한 학교 선택한 아이들

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작성 2026.11.13 16:31 조회수
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○ [뉴스토리 ] 수능 볼 나이에 벌써?.. '합격률 1% 미만' 10대 소방관 (2026.11.5 방송)

소방공무원 공채 시험의 응시 연령을 만 18세로 낮춘 건 지난 2017년, 경력경쟁채용에서는 2023년부터 적용됐다. 지난해 소방공무원 채용 당시 지원자 2만 142명 중 10대 지원자는 274명, 합격자는 16명이었다. 매년 1퍼센트 미만의 극소수지만 10대 소방관은 꾸준히 배출되고 있다. 청소년 시기부터 소방관을 꿈꾸는 지망생들이 꾸준히 이어지고 있다는 의미인데, 그 이유는 무엇일까? 제작진은 강원도 영월에 위치한 국내 최초 소방 분야 마이스터고교를 찾아가 소방관의 꿈을 향해 이른 나이부터 구슬땀을 흘리고 있는 학생들을 만나봤다. 소방관이 되기 위한 체력을 준비하는 것은 물론 점차 복잡하고 대형화되는 재난에 대비하기 위해 소방 기술 전문성을 익히는 수련도 이어지고 있었다.

(취재 : 박수진, 구성 : 이세영, 영상취재 : 김태훈, 제작 : 디지털뉴스부)
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