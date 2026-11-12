[에디터픽] "항상 무섭지만" 두 눈엔 총기가..대학 대신 숙명 택한 10대들

○ [뉴스토리] 수능 볼 나이에 벌써?.. '합격률 1% 미만' 10대 소방관 (2026.11.5 방송)



불길 속으로 들어가 사람을 구해내는 소방관은 어린아이들의 동경의 대상이다. 하지만 그 꿈은 성장 하면서 점점 멀어지곤 한다. 실제 교육부가 매년 발표하는 '초등학생 진로 교육 현황 조사'에서 소방관 이름을 찾아보긴 어렵다. 그런데 여기, 그 꿈을 포기하지 않고 심지어 10대의 나이에 소방관이 된 청년들이 있다. 초등학교 6학년 때부터 소방관을 꿈꿨던 박기범 소방사(오산소방서 세교119안전센터)는 지난해 만 19세에 소방공무원 채용에 합격했다. "마음껏 남을 돕고 감사하다는 말도 들을 수 있는 몇 안 되는 직업"이 일찍이 진로를 택한 이유였다. 화재나 구조 현장에 가장 먼저 도착하는 화재진압대 소속인 박 소방사는 "현장에서는 나이와 상관없이 프로가 돼야 한다"며 쉬는 날에도 자신이 담당한 장비의 이름과 사용법을 익히는 열정을 보였다. 만 18세에 소방관이 된 조예원 소방사(평택소방서 비전119안전센터)는 소방관인 아버지의 뒤를 이어 10대의 나이에 소방관이 되었다. 화재진압대 소속으로, 불을 끄는 '경방' 업무만이 아닌 펌프차나 탱크차를 운전하는 '기관' 업무까지 맡고 있다. 모두 본인이 자원하고 미리 준비해서 얻어낸 결과다. 조 소방사는 "어디서든 제 몫을 똑똑히 해내는 그런 소방관으로 성장하고 싶다"고 포부를 밝혔다.



(취재 : 박수진, 구성 : 이세영, 영상취재 : 김태훈, 제작 : 디지털뉴스부)