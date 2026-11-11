[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김우식 SBS 논설위원
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● '종부세' 당청 불협화음 ~ ● '오장연대' 물 건너가나?
성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"당·청 불협화음은 너무 나간 얘기"
"민심 살피기가 '선거공학'?…같은 진영 자세 아냐"
"종부세 안 내도 세금 인상 시그널 줘"
"장동혁·오세훈, '한동훈 복당' 문제 의견만 일치"
윤희석 / 전 국민의힘 대변인
"실거주·비거주 차등이 종부세 핵심"
"대단히 게으른 사람이 현 종부세 정책 만들어"
"지방에도 전세난 많아…구체적 방안 필요"
"'오장연대' 무산돼도 한동훈 복당 빨라지지 않을 것"
김우식 / SBS 논설위원
"오세훈, 장동혁 체제로 수도권 선거 승리 어려워"
"오세훈, 장동혁에게 노선 변경 요구"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "둘이 자리 바꾸면 되나"…'오장연대' 이제 끝?
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