뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] "둘이 자리 바꾸면 되나"…'오장연대' 이제 끝?

유성재 기자
작성 2026.11.11 15:50 수정 2026.11.11 16:33 조회수
PIP 닫기
[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김우식 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● '종부세' 당청 불협화음 ~ ● '오장연대' 물 건너가나?

성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"당·청 불협화음은 너무 나간 얘기"
"민심 살피기가 '선거공학'?…같은 진영 자세 아냐"
"종부세 안 내도 세금 인상 시그널 줘"
"장동혁·오세훈, '한동훈 복당' 문제 의견만 일치"

윤희석 / 전 국민의힘 대변인
"실거주·비거주 차등이 종부세 핵심"
"대단히 게으른 사람이 현 종부세 정책 만들어"
"지방에도 전세난 많아…구체적 방안 필요"
"'오장연대' 무산돼도 한동훈 복당 빨라지지 않을 것"

김우식 / SBS 논설위원
"오세훈, 장동혁 체제로 수도권 선거 승리 어려워"
"오세훈, 장동혁에게 노선 변경 요구"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유성재 기자 사진
유성재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지