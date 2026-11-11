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[여담야담] 메모 들고 출근한 이용철 후보자…'공소취소' 입장은?

유성재 기자
작성 2026.11.11 15:49 수정 2026.11.11 16:32 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김우식 SBS 논설위원
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● "지금은 진상규명 집중" ~ ● 인사청문회 쟁점은? ~ ● '특검법 목적' 여론조사

성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"야당 태도 뻔해…이용철, 입장 뒤로 미뤄도 될 듯"
"'대장동 설계자' 주장은 비논리적"
"'공소취소 모임' 이름부터 잘못 돼"
"국민들 조작기소 특검 종착지는 공소취소로 오해"

윤희석 / 전 국민의힘 대변인
"진상 규명 판단 시점이 언제인지 묻고 싶어"
"야당, 청문회서 '대장동' 집중적으로 파헤쳐야"
"특검 출범 후 과정 관리·결과 중요"

김우식 / SBS 논설위원
"이용철, 첫 발언과 다르지 않아"
"여야 강 대 강 대치 계속될 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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