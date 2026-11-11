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U-23 야구 세계선수권 한국, 남아공 꺾고 조 3위로 슈퍼라운드 진출

김형열 기자
작성 2026.11.11 14:48 조회수
U-23 야구 세계선수권 한국, 남아공 꺾고 조 3위로 슈퍼라운드 진출
▲ 남아공 꺾고 세계선수권대회 슈퍼라운드에 오른 23세 이하 한국 야구대표팀

23세 이하(U-23) 한국 야구대표팀이 제6회 세계선수권대회 슈퍼라운드에 진출했습니다.

대표팀은 11일(한국시간) 니카라과 마사야 로베르토 클레멘테 스타디움에서 끝난 B조 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국을 7대 0으로 물리쳤습니다.

조별리그 3승 2패를 거둔 우리나라는 베네수엘라(5승), 일본(4승 1패)에 이어 B조 3위로 슈퍼라운드에 올랐습니다.

한국은 조별리그에서 베네수엘라, 일본에 당한 2패를 안고 슈퍼라운드에서 A조 세 팀과 대결합니다.

A조 1위는 호주(4승 1패), 2위는 푸에르토리코(3승 2패), 3위는 타이완(2승 3패)입니다.

한국은 13일 타이완, 14일 호주, 15일 푸에르토리코와 차례로 격돌합니다.

대표팀은 남아공을 상대로 안타 4개만 치고 7점을 냈습니다.

김건(NC 다이노스)이 3회 1타점 결승 우선상 3루타를 날렸고, 4회에는 남아공 투수의 연속 폭투와 희생플라이로 2점을 보탰습니다.

그리고 5회 2루타와 3루타를 치고 남아공의 실책 등을 묶어 4점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았습니다.

(사진=세계야구소프트볼연맹 제공, 연합뉴스)
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