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피겨 이해인 측 "악성 댓글·허위사실 유포 법적 대응"

홍석준 기자
작성 2026.11.11 14:45 조회수
피겨 이해인 측 "악성 댓글·허위사실 유포 법적 대응"
▲ 이해인

피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 자신을 향한 악성 게시물과 허위사실 유포에 대해 강경한 법적 대응에 나서기로 했습니다.

이해인의 소속사인 디제이매니지먼트는 오늘(11일) "오랜 기간 온라인 커뮤니티, 포털사이트, SNS, 영상 플랫폼 및 개인 메시지(DM) 등을 통해 선수를 향한 악의적인 비방, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 행위가 지속해 이어져 왔다"며 "선수의 인격과 명예를 심각하게 훼손하는 행위가 더는 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다"고 밝혔습니다.

이어 "선수가 훈련과 대회에 집중할 수 있도록 대응 방식을 신중하게 검토해 왔지만 악성 게시물이 수위를 높여가며 반복돼 결국 법적 대응에 나서기로 결정했다"고 덧붙였습니다.

소속사는 관련 게시물과 댓글, 메시지 등 수집한 증거 자료를 선수의 법률대리인과 함께 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕 혐의 등으로 형사 고소와 더불어 사안에 따라 민사상 손해배상 청구도 병행하기로 했습니다.

이해인은 최근 끝난 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 3차 대회 컵 오브 차이나 여자 싱글에서 동메달을 따내며 자신의 시니어 그랑프리 무대 첫 메달을 차지한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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