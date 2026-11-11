신민아 사칭한 이세영의 뻔뻔한 거짓말 이후…'재혼황후' 주지훈, 이종석에 결투 신청

'재혼 황후'의 주지훈과 이종석이 정면으로 맞붙는다.



11일 디즈니+ 측은 첨예해진 네 인물 간의 갈등과 예측 불가한 전개로 긴장감을 최고조로 끌어올릴 '재혼 황후' 5~6회 예고 스틸을 공개했다.



디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아 분)가 도망 노예 '라스타'(이세영 분)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.



공개된 스틸에는 황제 소비에슈와 왕자 하인리가 서로에게 칼을 겨누고 있는 순간이 담겨 이목을 집중시킨다. 나비에를 사이에 두고 미묘한 신경전을 벌여온 두 사람이 마침내 정면으로 맞서게 된 가운데, 소비에슈가 공개적으로 결투를 신청한 배경에 관심이 쏠린다.



여기에 지난 4회 엔딩에서 나비에를 사칭하며 하인리의 비밀 편지 친구라고 주장한 라스타의 뻔뻔한 거짓말이 황실에 또 다른 파란을 예고했다. 나비에를 바라볼 때 다정한 하인리가 라스타를 향해서는 서늘한 표정을 지어 극명한 대비를 이루는 가운데, 나비에를 향한 하인리의 거침없는 구애가 두 사람의 로맨스 지수를 높인다.



거세지는 황제의 질투와 대담해지는 왕자의 구애 속에서 한층 아슬아슬하고 짜릿해질 황실 로맨스는 전 세계 시청자들의 도파민을 자극하고 있다. K-로판의 새로운 역사를 쓰고 있는 디즈니+ '재혼 황후' 5~6회는 11일 디즈니+를 통해 공개된다.



[사진제공=디즈니+]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)