"러트닉 상무장관도 젠슨 황 연인 관련 극비 메모 받아"

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

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▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 하워드 러트닉 미 상무장관

반도체를 비롯한 미국의 첨단 기술 수출 통제 정책 사령탑인 하워드 러트닉 상무장관이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 측 스파이 의혹을 받는 앨리스 황의 관계를 경고하는 기밀 메모를 사전에 회람했다는 보도가 나왔습니다.미 정보당국이 작성해 마코 루비오 국무장관이 도널드 트럼프 대통령에게 보고한 이 기밀 보고를 러트닉 장관이 사전에 알고도 상무부가 엔비디아 칩의 중국 판매를 승인한 것을 두고 미국에서 비판도 나왔습니다.미 온라인 매체 악시오스는 10일(현지시간) 러트닉 상무장관이 젠슨 황과 앨리스 황의 관계를 경고하는 극비 메모를 사전에 전달받았다고 보도했습니다.이 메모는 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 연인 관계라는 내용의 첩보를 미 정보당국이 확보했다는 내용입니다.트럼프 대통령의 올해 5월 중국 방문에 앞서 회람됐다고 합니다.이날 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 국가안보보좌관을 겸임하던 루비오 국무장관이 지난 5월 중국으로 향하던 전용기 기내에서 트럼프 대통령에게 이 내용을 직접 보고했다고 보도하기도 했습니다.러트닉 상무장관이 이런 내용을 인지한 뒤에도 엔비디아 일부 AI칩의 대중국 수출 통제 유예 결정이 이어졌습니다.로이터통신은 지난 5월 14일 상무부가 이미 중국 기업 약 10곳이 엔비디아 H200 칩 구매를 하도록 승인했다고 보도했습니다.이에 대해 악시오스는 "상무부가 중국 관련 기업들에 대한 엔비디아의 첨단 반도체 판매를 승인하는 과정에서 잠재적 안보 위험을 어떻게 평가했는지 의문이 제기된다"고 지적했습니다.앨리스 황과 관련된 기업이 중국으로 미국산 인공지능(AI) 반도체를 밀반입한 정황을 미국 측이 인지하고서도 상무부가 주관하는 제재 리스트 업데이트 절차가 지연되고 있다는 보도도 있었습니다.영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 이날 복수의 관계자를 인용해 미 국방부와 국무부 등 여러 부처가 싱가포르 기업 메가스피드의 제재 명단 등재를 추진했지만, 상무부가 신규 기업의 명단 등재에 신중한 태도를 보이면서 제재가 이뤄지지 않고 있다고 전했습니다.FT에 따르면 미국 정부의 여러 기관은 클라우드 서비스 업체인 메가스피드(Megaspeed)를 이른바 '거래제한 명단(Entity List)'에 포함하도록 요구해왔습니다.이 리스트에는 국가안보에 위해가 될 수 있다고 판단되는 중국 관련 기업 등이 보통 등재됩니다.메가스피드는 싱가포르에 본사를 둔 기업으로, 엔비디아의 반도체를 중국에 밀반입했다는 의혹이 제기돼 미국 정부로부터 1년 넘게 조사를 받아왔는데도, 거래제한 명단 관리주체인 미 상무부가 지난 두 달간 신규 등재를 늦추려 했다고 사안에 정통한 관계자가 전했습니다.미 상무부 관리들은 다른 부처 관계자들과 협의하면서 제재 대상에 포함된 일부 기업들에 대해 추가 정보가 필요하다는 입장이었다고 합니다.상무부가 추가 정보를 요구한 기업에 메가스피드가 포함됐는지는 확인되지 않았으나, 이런 제재 절차 지연으로 메가스피드는 여전히 거래제한 명단에 오르지 않은 상태라고 FT는 전했습니다.메가스피드는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 연인으로 중국 측 스파이 의혹을 받는 앨리스 황과 밀접한 관련이 있는 기업입니다.앨리스 황과 그 측근들은 메가스피드와 자회사 스피드매트릭스 등을 연결고리로 이용해 엔비디아의 AI 칩을 중국으로 밀반입했다는 의혹을 받고 있습니다.앨리스 황은 2023년 중국 게임기업 '세븐로드'(7Road)의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드의 페이퍼컴퍼니를 동원해 인수한 뒤 회사 이름을 메가스피드로 바꾼 것으로 알려졌습니다.싱가포르 기업 공시 자료에 따르면 앨리스 황은 2023년 11월까지 이 회사의 이사로 등재돼 있던 여러 중국인 중 한 명이었습니다.미 국무부, 에너지부, 재무부, 국방부 등의 관계 부처들은 엔비디아 칩의 중국 밀반입에 메가스피드가 이용됐다는 의혹이 불거진 뒤 메가스피드를 거래제한 명단에 올리는 방안을 추진해왔지만, 상무부의 '추가 정보 필요' 입장에 따라 제재가 늦어지고 있다는 것이 FT 보도의 골자입니다.과거 미국 정부에서 수출통제 업무를 담당했던 크리스 맥과이어는 상무부의 대응을 강하게 비판했습니다.그는 FT에 "상무부가 메가스피드가 중국 스파이에 의해 운영되고 있다는 사실을 몇 달 전부터 알고 있었으면서도, 이 회사가 48억 달러(약 7조 원)어치의 엔비디아 칩을 구매하는 것을 막으려는 조치를 전혀 하지 않았다는 것을 이해할 수 없다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)