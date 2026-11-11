"결혼 생활 40년…젠슨 황 이혼 시 아내 몫 100조 원 될 수도"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 그의 부인 로리 황
중국 스파이 의혹을 산 여성과 불륜을 시인한 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 만일 이혼하면 부인이 재산 절반에 해당하는 약 100조 원을 가져갈 수 있다는 전망이 나왔습니다.
11일 미 경제전문 매체 포브스에 따르면 황 CEO가 이혼한다면 기준 그의 재산 약 1천552억 달러(208조 원)의 절반(776억 달러·104조 원)을 그의 부인인 로리 황이 받을 가능성이 있습니다.
황 부부가 살고 엔비디아 본사가 위치한 캘리포니아주는 결혼 기간 벌어들인 모든 소득이나 자산, 부채 등을 함께 소유하거나 부담하는 '부부 공동재산제'를 택하고 있습니다.
부부 한 명의 별도 재산으로 지정된 것을 제외하고는 이혼 시 절반씩 분할합니다.
황 CEO는 결혼 후인 1993년 엔비디아를 창업했기 때문에 그의 엔비디아 주식과 회사에서 받은 급여 등 소득은 분할 대상이 됩니다.
그의 자산 대부분은 본인과 가족 신탁회사 명의의 엔비디아 주식 약 8억 7천만 주입니다.
황 CEO는 세계 10위 안에 드는 부호였으나 불륜 스캔들 이후 엔비디아 주가가 하락하면서 9일 현재 10위 밖으로 밀려났습니다.
다만 이들 부부가 결혼 전이나 후에 이혼 시 재산 분할에 관해 별도 계약을 맺었는지는 알려지지 않았습니다.
황 CEO는 엔비디아를 창업하기 훨씬 전인 1980년대 중반부터 로리와 결혼 생활을 해오고 있습니다.
두 사람은 오리건주립대 재학 때 처음 만났습니다.
황 CEO는 로리가 "엔비디아의 모든 여정에 함께 해 왔다"고 말한 바 있습니다.
황 CEO는 최근 동료들에게 "부인이 서류 서명이나 재정 관리 등 자신을 위해 모든 일을 해줬다며 "나는 집 주소도 모르고 공과금도 내지 않는다"고 농담했습니다.
로리 황은 황 CEO의 불륜 시인 이후에도 아직 공개적인 반응을 내놓지 않고 있으며 실제로 이혼할지 여부도 불투명한 상황입니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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