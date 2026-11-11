"결혼 생활 40년…젠슨 황 이혼 시 아내 몫 100조 원 될 수도"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 그의 부인 로리 황

중국 스파이 의혹을 산 여성과 불륜을 시인한 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 만일 이혼하면 부인이 재산 절반에 해당하는 약 100조 원을 가져갈 수 있다는 전망이 나왔습니다.11일 미 경제전문 매체 포브스에 따르면 황 CEO가 이혼한다면 기준 그의 재산 약 1천552억 달러(208조 원)의 절반(776억 달러·104조 원)을 그의 부인인 로리 황이 받을 가능성이 있습니다.황 부부가 살고 엔비디아 본사가 위치한 캘리포니아주는 결혼 기간 벌어들인 모든 소득이나 자산, 부채 등을 함께 소유하거나 부담하는 '부부 공동재산제'를 택하고 있습니다.부부 한 명의 별도 재산으로 지정된 것을 제외하고는 이혼 시 절반씩 분할합니다.황 CEO는 결혼 후인 1993년 엔비디아를 창업했기 때문에 그의 엔비디아 주식과 회사에서 받은 급여 등 소득은 분할 대상이 됩니다.그의 자산 대부분은 본인과 가족 신탁회사 명의의 엔비디아 주식 약 8억 7천만 주입니다.황 CEO는 세계 10위 안에 드는 부호였으나 불륜 스캔들 이후 엔비디아 주가가 하락하면서 9일 현재 10위 밖으로 밀려났습니다.다만 이들 부부가 결혼 전이나 후에 이혼 시 재산 분할에 관해 별도 계약을 맺었는지는 알려지지 않았습니다.황 CEO는 엔비디아를 창업하기 훨씬 전인 1980년대 중반부터 로리와 결혼 생활을 해오고 있습니다.두 사람은 오리건주립대 재학 때 처음 만났습니다.황 CEO는 로리가 "엔비디아의 모든 여정에 함께 해 왔다"고 말한 바 있습니다.황 CEO는 최근 동료들에게 "부인이 서류 서명이나 재정 관리 등 자신을 위해 모든 일을 해줬다며 "나는 집 주소도 모르고 공과금도 내지 않는다"고 농담했습니다.로리 황은 황 CEO의 불륜 시인 이후에도 아직 공개적인 반응을 내놓지 않고 있으며 실제로 이혼할지 여부도 불투명한 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)