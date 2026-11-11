석 달간 케타민 92회 셀프 투약…마약에 취한 수의사 적발

▲ 동물병원에서 압수한 케타민 빈 병과 인슐린 주사기

올해 7월부터 9월까지 의료용 마약류인 케타민을 빼돌려 92회 셀프 투약한 혐의를 받는 수도권 소재 동물병원 수의사가 당국에 적발됐습니다.식품의약품안전처는 케타민을 다량 구매한 후 동물 진료에 사용하지 않고 병원 내 진료실과 약제실 등에서 상습 투약한 수의사 A 씨를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 서울중앙지방공소청에 송치했다고 밝혔습니다.병원 내부 폐쇄회로(CC)TV 등을 통한 조사 결과에 따르면 A 씨는 7월부터 석 달간 총 254mL(밀리리터) 상당의 케타민을 불법 투약했습니다.1mL 내외의 케타민을 하루 최대 6회 셀프 투약하기도 했습니다.또 셀프 투약한 케타민을 동물에게 투약한 것처럼 허위로 기록하고 케타민을 투약한 상태로 반려동물을 진료한 정황도 확인됐다고 식약처가 전했습니다.케타민은 전신 마취 유도와 유지, 통증 경감을 위해 사용하는 전신 마취제이자 향정신성의약품으로 이른바 '클럽 마약'으로도 불립니다.A 씨는 작년 11월부터 올해 7월까지 동물병원에서 펜타닐 패치를 비롯해 케타민과 부토르파놀·펜터민 등 마약류에 대한 취급 보고를 고의로 누락한 것으로 조사됐습니다.식약처 의료용 마약류 특별감시단은 올해 8월 접수한 A 씨에 대한 공익 제보를 바탕으로 현장 조사와 강제 수사를 진행했습니다.식약처 마약수사팀의 압수수색 당시 이 동물병원에서는 2023년부터 2026년 8월 말까지 구입한 10mL 용량의 케타민 빈 병 76개와 인슐린 주사기 100여 개 등이 약제실, 수술실, 진료실, 원장 휴게실 등에 방치돼 있었던 것으로 알려졌습니다.식약처 관계자는 "동물병원 등에서 진료 목적으로 구입한 의료용 마약은 잠금장치가 있는 이중 금고 등에 보관해야 한다"며 "마약류 구입·사용 이력 등은 마약류통합관리시스템에 취급 내역을 보고해야 한다"고 말했습니다.이어 "마약류를 많이 취급하는 동물병원에 대해서는 사용·투약 내역을 면밀히 분석하고 부적정 취급이 우려되는 동물병원을 대상으로 연말까지 지자체와 집중 감시를 실시할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)