[자막뉴스] '이별통보' 여자친구 프라이팬으로 '쾅'…살해 후 "어릴 때 묻지마 폭행 당해서"? 황당 변명

별을 통보한 여자친구를 잔혹하게 살해한 20대 남성에게 공소청이 무기징역을 구형했습니다.



서울동부지법 심리로 열린 25살 왕 모 씨의 살인 혐의 결심공판에서 공소청은 무기징역 선고와 함께 보호관찰 5년, 전자발찌 부착 20년을 명령해달라고 재판부에 요청했습니다.



공소청은 "교제 6개월도 안 된 여자친구가 이별을 통보하고 무시한다는 이유로 프라이팬이 찌그러질 정도로 내리치는 등 범행 수법이 극도로 잔혹하다"고 지적했습니다.



이어 "만 19세에 불과한 피해자가 사망하는 회복 불가능한 결과가 발생했다"며 "과거 주거침입과 성폭행 범죄로 선고된 집행유예 기간이 끝난 지 10개월도 되지 않아 범행을 저지른 만큼 중형이 불가피하다"고 구형 이유를 밝혔습니다.



조사 결과 왕 씨는 지난 6월 서울 강동구의 피해자 주거지에서 말다툼을 벌이다 프라이팬과 흉기, 전선 등으로 피해자를 숨지게 한 것으로 드러났습니다.



특히 휴대전화 디지털포렌식 과정에서는 범행 전 '프라이팬에 머리 맞아 사망', '뇌 위치', '두개골 구조' 등을 검색하는 등 계획적으로 범행을 준비한 정황도 드러났습니다.



왕 씨 측 변호인은 "어릴 적 '묻지마 폭행' 피해로 인한 뇌 손상으로 치료를 받아온 점을 참작해달라"며 선처를 호소했습니다.



왕 씨도 준비한 반성문을 읽으며 "지금 당장만 반성하는 것이 아니라 매일 반성하겠다"고 했습니다.



하지만, 피해자 유족은 재판 내내 눈물을 멈추지 못했습니다.



피해자의 아버지는 "남은 가족들은 보복의 두려움에 떨고 있다"며 "왕 씨를 사회에서 영구히 격리해달라"고 호소했습니다.



공소청은 "사건 이후 피해자의 모친이 택시를 타고 집에 오고 있다는 딸의 목소리가 들리는 것 같아 맨발로 뛰쳐나오는 등 고통을 받고 있다"고 전하기도 했습니다.



왕 씨에 대한 1심 선고는 다음달 11일 내려집니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)