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[자막뉴스] "감히 내 아들을 고소해?"…'아들 성범죄 피해자' 찾아가 살해

정다은 기자
작성 2026.11.11 15:28 조회수
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서울 성북구 주택가에서 오늘(11일) 새벽 50대 남성이 아들의 성범죄 피해자였던 10대 여성을 살해해 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 성북경찰서는 오늘 새벽 1시 40분쯤 50대 남성 A 씨를 살인 혐의로 긴급체포했습니다.

살해당한 여성은 지난 1월 A 씨 아들이 저지른 성범죄 사건 피해자로 파악됐습니다.

피해자 부모의 고소로 수사를 시작한 노원경찰서는 지난 3월 A 씨 아들에 대해 성범죄 혐의가 인정된다고 보고 사건을 불구속 송치했습니다.

현재 A 씨 아들은 성범죄가 아닌 다른 범죄로 서울남부구치소에 수감된 상태로 파악됐습니다.

오늘 새벽 1시 30분쯤 112 신고가 접수돼 경찰이 현장에 출동했지만 여성은 이미 사망한 상태였습니다.

신고자는 피해자가 아니라 제3자인 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 범행 전 합의를 요구했다가 거절당하자 범행한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨가 만취 상태라 체포 직후 정식 조사에 착수하지는 못했다며 향후 조사에서 범죄를 저지른 경위와 피해자 소재를 확인한 방법 등을 확인할 방침입니다.

성범죄로 아들을 고소했다는 이유로 범행에 나섰을 경우 보복 살인 혐의가 성립할 수 있습니다.

경찰은 아울러 A 씨가 흉기를 미리 준비한 정황 등도 포착해 계획 범행 여부도 조사하고 있습니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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