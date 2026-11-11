북핵대표 "가상자산 탈취, 단순 사이버범죄 아닌 국제안보 위협"

▲ 정연두 외교부 외교전략정보본부장

정부 북핵수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 10일(현지시간) 최근 빈발하는 가상자산 탈취 사건을 언급하며, 이러한 사건은 단순한 사이버범죄가 아니라 중대한 국제안보상 함의를 지닌다고 말했습니다.외교부에 따르면 정 본부장은 이날 오스트리아 빈 유럽안보협력기구(OSCE) 본부에서 열린 '한-OSCE 사이버안보 콘퍼런스' 개회사에서 이같이 밝혔습니다.정 본부장은 인공지능(AI)이 진화함에 따라 AI를 활용한 사이버공격이 전례 없는 속도와 규모로 발생할 수 있다며 AI 시대에 맞춰 사이버안보 패러다임을 전면 재편해야 한다고 강조했습니다.또 유럽과 인도·태평양 지역 간 안보 연계가 심화하는 상황에서 한국과 OSCE 간 협력이 더욱 중요해지고 있다고 밝혔습니다.외교부와 OSCE가 공동 개최한 이번 회의에는 OSCE 회원국과 협력동반자국 대표, 국제기구 관계자, 사이버안보 전문가 등 약 100명이 참석했습니다.참석자들은 '인공지능과 사이버공간의 연계'를 주제로 AI가 사이버안보에 가져오는 기회와 위협요인, 협력 방안을 논의했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)