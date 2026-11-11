한 총리 "농어촌 기본소득 예산 늘려야…농업인 퇴직연금도 준비"

▲ 한성숙 국무총리가 11일 서울 중구 새문안로 농협중앙회에서 열린 제31회 농업인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

한성숙 국무총리는 11일 "농어촌 기본소득 예산을 올해 3천억 원 수준에서 내년도 1조 1천억 원 이상으로 늘리고, (이어) 더 많이 늘려야 한다는 말씀들이 많다. 더 많이 늘려야 한다"고 말했습니다.한 총리는 이날 서울 농협중앙회에서 열린 제31회 농업인의 날 기념식 기념사에서 이같이 말했습니다.그는 "중동전쟁의 여파로 비룟값은 오르고, 농자재 가격도 요동치고, 날씨의 변화로 더 어려워지고 있는 농업환경"이라며 "묵묵히 국민 먹거리와 식량 안보를 책임져 주고 계시는 농업인 여러분께 감사드린다"고 말했습니다.이어 "정부가 내년도 농업 예산을 올해보다 10% 이상 늘려 역대 최대인 22조 2천억 원을 편성했다"며 "먼저 농업 안보를 지키기 위해 안심하고 농사지을 수 있는 환경을 만드는 일이 굉장히 중요하다는 생각이 든다"고 강조했습니다.그러면서 "농산물 가격안정제를 도입해야 하고, 재해복구비도 정비하는 일들이 우리 앞에 있다. 농업인 퇴직연금도 준비하고 있다"며 "전략산업으로서 농업의 혁신도 적극 지원하겠다"고 약속했습니다.또 "인공지능(AI) 농기계와 농업로봇 등 피지컬 AI도 새롭게 투자해 농업의 미래를 준비해야 청년들과 함께 농업의 미래를 만들어 갈 수 있다"며 "K-푸드 수출도 미래 성장동력으로 지속 발전시켜 가야 한다"고 주문했습니다.한 총리는 이날 기념사를 시작하면서 포상 수상자들과의 악수를 나눈 점을 거론하며 '엄마 손을 만지는 것 같은 느낌이었다'고 말하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)