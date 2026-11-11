한 총리 "농어촌 기본소득 예산 늘려야…농업인 퇴직연금도 준비"

▲ 한성숙 국무총리가 11일 서울 중구 새문안로 농협중앙회에서 열린 제31회 농업인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.
한성숙 국무총리는 11일 "농어촌 기본소득 예산을 올해 3천억 원 수준에서 내년도 1조 1천억 원 이상으로 늘리고, (이어) 더 많이 늘려야 한다는 말씀들이 많다. 더 많이 늘려야 한다"고 말했습니다.
한 총리는 이날 서울 농협중앙회에서 열린 제31회 농업인의 날 기념식 기념사에서 이같이 말했습니다.
그는 "중동전쟁의 여파로 비룟값은 오르고, 농자재 가격도 요동치고, 날씨의 변화로 더 어려워지고 있는 농업환경"이라며 "묵묵히 국민 먹거리와 식량 안보를 책임져 주고 계시는 농업인 여러분께 감사드린다"고 말했습니다.
이어 "정부가 내년도 농업 예산을 올해보다 10% 이상 늘려 역대 최대인 22조 2천억 원을 편성했다"며 "먼저 농업 안보를 지키기 위해 안심하고 농사지을 수 있는 환경을 만드는 일이 굉장히 중요하다는 생각이 든다"고 강조했습니다.
그러면서 "농산물 가격안정제를 도입해야 하고, 재해복구비도 정비하는 일들이 우리 앞에 있다. 농업인 퇴직연금도 준비하고 있다"며 "전략산업으로서 농업의 혁신도 적극 지원하겠다"고 약속했습니다.
또 "인공지능(AI) 농기계와 농업로봇 등 피지컬 AI도 새롭게 투자해 농업의 미래를 준비해야 청년들과 함께 농업의 미래를 만들어 갈 수 있다"며 "K-푸드 수출도 미래 성장동력으로 지속 발전시켜 가야 한다"고 주문했습니다.
한 총리는 이날 기념사를 시작하면서 포상 수상자들과의 악수를 나눈 점을 거론하며 '엄마 손을 만지는 것 같은 느낌이었다'고 말하기도 했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글