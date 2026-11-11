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[현장영상] "돈 돌려줘!" 굴착기 몰고 '쾅쾅'…민원센터 쳐들어가 '난동'

작성 2026.11.11 17:34 조회수
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지난 9일 오전 11시경 중국 산시정시셴신구의 민원센터에서 한 남성이 굴착기를 몰고 건물로 돌진해 계단과 출입구, 외벽 등을 부수는 등 난동을 부렸습니다.

건물 구조물 최소 6곳이 파손된 모습이 포착됐는데요.

이후 신고를 받고 출동한 경찰은 현장을 통제한 뒤 감식을 진행했습니다.

경찰은 현행범으로 남성을 체포한 가운데 정확한 사건 경위와 범행 동기를 조사하고 있습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 양혜민, 출처 : X (@Jinfeng_tlqm, @nanana365media), 제작 : 디지털뉴스부)
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