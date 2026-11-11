[비디오머그] 예쁜 것 너머, 세상의 문제를 푸는 '진짜' 디자인은?
좋은 디자인이란 무엇일까요?
한때는 아름답고 세련된 것이 답이었다면, 이제는 '이 디자인이 세상의 어떤 문제를 풀었는가'를 묻기 시작했습니다.
올해 서울디자인어워드에 모인 출품작들도 버려지는 자원, 불편한 일상, 그리고 생명이라는 문제에 저마다의 답을 내놨습니다.
이 고민은 시상식에만 머물지 않고, 12일 동안 DDP를 넘어 성수와 서촌, 압구정 등 서울 곳곳으로 무대를 넓힌 서울디자인위크를 통해 시민들의 일상 속으로 들어왔습니다.
디자인이 세상을 어디까지 바꿀 수 있을지 영상에서 확인해보세요.
(취재·구성 : 소환욱, 편집 : 김혜주, 촬영 : 황세회·박우진, 디자인 : 장지혜, 제작 : 지식콘텐츠IP부, 제작지원 : 서울디자인재단)
한때는 아름답고 세련된 것이 답이었다면, 이제는 '이 디자인이 세상의 어떤 문제를 풀었는가'를 묻기 시작했습니다.
올해 서울디자인어워드에 모인 출품작들도 버려지는 자원, 불편한 일상, 그리고 생명이라는 문제에 저마다의 답을 내놨습니다.
이 고민은 시상식에만 머물지 않고, 12일 동안 DDP를 넘어 성수와 서촌, 압구정 등 서울 곳곳으로 무대를 넓힌 서울디자인위크를 통해 시민들의 일상 속으로 들어왔습니다.
디자인이 세상을 어디까지 바꿀 수 있을지 영상에서 확인해보세요.
(취재·구성 : 소환욱, 편집 : 김혜주, 촬영 : 황세회·박우진, 디자인 : 장지혜, 제작 : 지식콘텐츠IP부, 제작지원 : 서울디자인재단)
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