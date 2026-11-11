로버트 다우니 주니어, 영웅에서 빌런으로…'어벤져스: 둠스데이'의 파격 변신

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영화 '어벤져스: 둠스데이'가 '아이언맨'으로 MCU의 역사를 함께해 온 로버트 다우니 주니어의 파격 변신을 예고했다.로버트 다우니 주니어는 2008년 '아이언맨'을 시작으로 '어벤져스: 엔드게임'에 이르기까지 MCU를 이끌어온 대표 캐릭터 '토니 스타크'로 활약하며 전 세계에 마블 열풍을 일으켰다.이번에는 완전히 새로운 캐릭터이자 강력한 빌런 '닥터 둠'으로 돌아온다. 히어로에서 빌런으로 전례 없는 변신을 통해 또 한 번 MCU의 중심에 서게 된 그가 과연 이번 작품에서는 어떤 새로운 모습으로 극장가를 뒤흔들지 관심이 집중된다.로버트 다우니 주니어는 지난 샌디에이고 코믹콘에서 '닥터 둠'으로의 귀환을 전격 공개하며 "새로운 가면, 변함없는 임무"라는 강렬한 소감과 함께 팬심을 뜨겁게 달궜다. 또한 "나는 복잡한 캐릭터를 연기하는 것을 좋아한다"라면서 이번 작품에 함께하게 된 이유를 밝히는 동시에 새로운 역할에 대한 남다른 애정을 표하기도 했다.이번 작품의 연출을 맡은 조 루소 감독 역시 로버트 다우니 주니어에 대해 "캐릭터에 완전히 몰입해 있다. 배경 이야기와 의상에 대한 아이디어까지 직접 구상하고 있다"면서 "그는 입체적이고 풍부한 캐릭터를 정말 좋아한다. 닥터 둠에게서 큰 가능성을 발견한 것 같다"고 덧붙여 캐릭터를 향한 그의 남다른 열정을 엿보게 했다.이어 '닥터 둠' 캐릭터에 대해서는 "무시무시할 정도의 위엄과 에너지를 발산한다"라며 압도적인 존재감을 지닌 새로운 빌런의 탄생에 대한 자신감을 드러냈다. 특히 "('어벤져스: 엔드게임'의) '타노스'가 마치 거스를 수 없는 자연의 힘과 같았다면, '닥터 둠'은 훨씬 교활하고 책략가적인 인물"이라고 소개하며 기존 빌런들과는 차별화된 '닥터 둠'만의 매력을 예고해 기대감을 높였다.로버트 다우니 주니어의 역대급 귀환으로 전 세계적인 화제를 모으고 있는 영화 '어벤져스: 둠스데이'는 2026년 12월 16일 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)