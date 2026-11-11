[에디터픽] 한입 먹자마자 "으악!" 손사래..대충 골랐다가 '캡사이신 범벅'

어느새 우리나라의 상징이 된 매운맛 라면.



[나가하시/일본인 관광객 : 한국의 매운 라면을 좋아합니다. 맛있고 기운이 납니다.]



그런데 다 같은 매운맛이 아닙니다.



[김태원/기자 : 라면 스프에 매운맛을 내는 캡사이신류가 가장 많이 들어있는 라면인데요. 직접 끓여서 손님들에게 맛이 어떤지 물어보겠습니다.]



국물을 마시지 않아도 매운맛이 혀를 자극합니다.



[엄청 매워요.]



이 라면 스프에 든 캡사이신은 1kg당 650밀리그램에 달합니다.



한국소비자원이 매운맛 라면 12종을 분석한 결과, 스프와 소스에 캡사이신이 가장 많은 건 '틈새라면 빨계떡'으로 나타났습니다.



신라면 더레드와 삼양라면 매운맛, 불닭볶음면이 뒤를 이었습니다.



빨계떡의 캡사이신은 가장 적은 제품에 비해 7배 가까이 많았습니다.



문제는 제품에 표시된 매운맛 단계가 브랜드마다 달라서, 실제로 얼마나 매운지 소비자가 알기 어렵다는 점입니다.



['오리지널'이니까 그렇게 맵다는 생각은 안 들 것 같은데.]



KS 규격의 매운맛은 4단계로 구분돼 있습니다 소비자들의 알 권리를 위해 이 기준을 라면 포장지에 표시하는 방안을 검토해야 한단 지적이 나옵니다.



[이정빈/한국소비자원 생활환경시험국 식품미생물팀장 : 매운맛 표시는 법적 의무는 아니지만, 이런 KS 표준에도 있기 때문에 표시가 된다면 소비자분들이 제품을 선택할 때 도움이 될 것으로...]



현재 식품에는 캡사이신 사용 한도가 별도로 정해져 있지 않습니다.



개인의 민감도에 따라 복통이나 속 쓰림을 유발할 수 있는 만큼 캡사이신의 과도한 섭취는 주의해야 한다고 소비자원은 당부했습니다.



"포장지로는 몰라요"…'가장 매운 라면' 1위는 (2026.11.10 8뉴스)



(취재 : 김태원, 구성 : 배준휘, 영상편집 : 안여진, VJ : 이지환, 화면제공 : 한국소비자원, 제작 : 디지털뉴스부)