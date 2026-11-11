[D리포트] 마지막 15발 '금빛 명중'…'세계신기록 역전쇼'로 세계선수권 2연패

파리올림픽 금메달리스트 양지인이 '금빛 역전쇼'를 펼치며 세계선수권 2연패를 달성했습니다.



양지인은 카타르 도하에서 열린 대회 여자 25m 권총 결선에서 베트남 찐 투 빈과 명승부를 펼쳤습니다.



8명이 겨루는 결선은 10.2점 이상을 맞혀야 1점씩 얻는 방식으로 한 시리즈마다 다섯 발씩 쏘고, 4번째 시리즈부터 최하위 한 명씩 탈락하며 총 10번의 시리즈로 우승자를 가리는데, 양지인과 찐 투 빈은 5번째 시리즈를 마쳤을 때 나란히 22점, 공동 선두를 달렸습니다.



양지인은 6번째와 7번째 시리즈에서 살짝 흔들렸습니다.



6번째 시리즈에서 한 발, 7번째 시리즈에서 두 발을 놓쳐 2점 차로 뒤졌습니다.



마지막 3번의 시리즈, 15발만 남긴 벼랑 끝에서 엄청난 집중력을 뽐냈습니다.



8번째 시리즈 만점에 이어, 9번째 시리즈도 다섯 발을 모두 명중해 1점 차로 따라붙었습니다.



[과연 누가 세계 챔피언이 돼 금메달을 가져갈까요? 이번 세계 선수권대회에서 가장 극적인 순간입니다.]



숨 막히는 긴장감 속 마지막 시리즈에서 양지인은 침착하게 격발을 시작했고, 긴장한 찐 투 빈이 첫 두 발을 놓치는 사이 선두로 나섰습니다.



그리고 남은 세 발도 모두 금빛 과녁을 명중해 44대 43, 역전극을 완성했습니다.



[해냈습니다! 새로운 세계신기록입니다. 올림픽 챔피언이 마지 막 한 발까지 명중하며 다시 세계 타이틀을 차지했습니다.]



지난 2024년 1월 결선 41점을 기록하며 자신의 첫 세계 기록을 세웠던 양지인은, 인도 에샤 싱이 올 시즌 작성한 43점을 1점 차로 깨고 또 한 번 세계 신기록의 주인공이 됐습니다.



[양지인/사격 국가대표 : 이왕이면 도하까지 왔는데 금메달은 따고 싶어서 최대한 포기하 지 않고 슛오프까지 간다는 생각으로, 그런 마음으로 쐈습니다. 마지막에 5개를 쏘면은 신기록이더라고요. 그래서 '아, 그래도 마지막 다 잘 쏘고 나오자, 잘 잡고 나오자, 마무리 끝까지 잘 하고 나오자'라는 생각으로 쐈습니다.]



지난 9월 아시안게임 본선에서는 제한 시간 안에 쏘지 못해 0점 처리되는 실수로 결선에도 오르지 못했던 양지인은, 아쉬움을 털고 세계선수권 2연패를 달성하며, 사격 대표팀에 LA 올림픽 출전권도 한 장 선사해 올림픽 2연패를 향한 첫발도 뗐습니다.



[양지인/사격 국가대표 : LA 올림픽에 나갈 쿼터를 획득해서 너무 기쁘고, 제가 그 자격을 딴 거에 대해 너무 영광스럽게 생각하고 있고, 이왕 제가 땄으니까 제가 나갈 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.]



양지인은 오예진, 남다정과 함께 단체전 은메달을 획득해 지난 5일 여자 10m 공기권총 단체전 동메달을 포함해 이번 대회에서 금-은-동메달을 모두 수확했습니다.



(취재 : 김형열, 영상편집 : 박정삼, 제작 : 디지털뉴스부)